EXCLUSIV | Primele imagini cu Cheloo și Mihai Ban de pe traseu în Asia Express - Drumul Mătăsii. Cum au fost surprinși cei doi

Cei doi prieteni s-au aventurat în Asia Express, iar drumul din acest sezon duce în China și Uzbekistan.

Mihai Ban și Cheloo fac o echipă bună în Asia Express și au împărtășit deja primele imagini cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare.

Prima imagine cu Cheloo și Mihai Ban din Asia Express Drumul Mătăsii

Cei doi, care au făcut echipă bună și la raliul Dakar, sunt acum coechipieri pe Drumul Mătăsii, urmând să parcurgă unele dintre cele mai dificile probe împreună, în țări noi, cunoscute pentru culturile lor complet diferite.

Cheloo și Mihai Ban au participat la Dakar 2025, ei formând echipa care a reprezentat România. Cheloo și prietenul său au participat împreună și la Dakar 2022. Ei au reușit atunci să finalizeze cursa sub egida Transcarpatic Brașov și s-au clasat în top 60.

Din experiența lor din deșert, cei doi s-au gândit că vor face echipă bună și în timpul celor mai dificile momente și probe pline de provocări în Asia Express. Concurenții trebuie să îi cucerească pe localnici pentru a reuși să obțină cazare și transport la autostop.

Cheloo a postat recent pe pagina lui de Facebook o imagine cu Mihai Ban din Asia și pare că sunt undeva lângă un templu. Amândoi poartă geci galbene identice și rucsacuri foarte grei inscripționați cu numele lor.

În secțiunea de comentarii, fanii echipei lor i-au încurajat și le-au transmis gânduri bune, fiind nerăbdători să îi vadă evoluând pe Drumul Mătăsii.

Concurenții se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor, plus un Euro pe zi de la Irina, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, şi anume Perla din Shanghai.

„Avem o mie de motive să participăm, dar nu o să vă zicem niciunul”, au spus Cheloo și Mihai Ban înainte de plecarea în Asia.

Cele 9 echipe au început deja filmările pentru Asia Express sezonul 9 și trăiesc acum unele dintre cele mai memorabile perioade din viața lor, cu emoții intense și adrenalină la maximum.

