EXCLUSIV | Primele imagini cu Radu Isac și Eduard Hordilă, din Asia Express. Cum au fost văzuți concurenții

Radu Isac și Eduard Hordilă și-au dorit o altă provocare în viața lor și au ales să participe în competiția Asia Express. Își doresc să iasă câștigători și să arate că formează o echipă în adevăratul sens al cuvântului.

Publicat: Marti, 19 Mai 2026, 15:40 | Actualizat Miercuri, 20 Mai 2026, 11:04
Obișnuit să fie pe scenă și aclamat de public pentru glumele sale, de data aceasta Radu Isac a ales o altă modalitate de a fi privit. Drumul Mătăsii pare a fi pentru comediant un alt loc în care să-și ducă mai departe felul pozitiv de a fi.

Originar din Vaslui, acesta a decis că arta sa are priză la public și în străinătate, așa că a decis să plece în Anglia. Cu toate acestea, nu uită niciodată de unde a plecat, iar show-urile sale umplu sălile atunci când anunță câte un eveniment.

Radu Isac face comedie și este stand-up comediant de aproape 20 de ani. A participat și la iUmor în anul 2018. A impresionat jurații și este în continuare la fel de iubit de către public. Telespectatorii îl vor putea urmări și la Asia Express alături de Eduard Hordilă.

S-a stabilit la Londra în 2015, însă de-a lungul timpului a avut show-uri de stand-ul și în State sau Los Angeles.

„Aşteptările mele sunt să mă întorc acasă nevătămat, netraumatizat şi cu bani să-mi iau un Logan. N-am fost niciodată în Asia sau la o emisiune de succes şi aşa rezolv două dintr-odată. Plec un pic morcovit pentru că nu cred că ştiu în ce mă bag.”, a transmis Radu Isac.

În ceea ce-l privește pe Eduard Hordilă, acesta are o viață cel puțin interesantă, iar faptul că a decis să-i fie alături lui Radu Isac pe Drumul Mătăsii la Asia Express dovedește faptul că nu-i lipsește deloc curajul și nici determinarea.

Detalii despre competiția Asia Express – Drumul Mătăsii

Cheloo şi Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu şi buna lui prietenă, Connie Preda, designer, fondator și director creativ al unei platforme de evenimente culturale, Mirela Vaida şi prietena ei, cântăreaţa de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac şi prietenul lui Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje şi luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu şi Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu şi Alex Gâlcă, Mirela Retegan şi fiica ei Maya, What’s UP şi soţia lui Miky sunt cei 18 curajoşi care vor pleca pe urmele negustorilor de altădată, pe un Drum al Mătăsii plin de pericole și frumuseţi neaşteptate, prin Uzbekistan şi China.

Asia Express sezonul nouă — Drumul Mătăsii – va readuce la viaţă ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul şi Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale şi tehnologice continuă să modeleze oamenii şi spaţiile pe care le traversează.

Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

