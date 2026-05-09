Drama trăită de Oana Tomoiagă de la Asia Express în ziua nunții sale. Ce trebuia să fie o zi fericită s-a lăsat cu o tragedie

La 22 de ani Oana Tomoiagă s-a căsătorit cu cel care a devenit tatăl copilului ei. La eveniment s-a întâmplat o tragedie care a marcat-o pe concurenta Asia Express.

La nunta Oanei Tomoiagă de la Asia Express au participat circa 1.000 de invitați. În cadrul evenimentului fastuos s-a întâmplat o dramă care a marcat-o pe cântăreața de muzică pupulară.

Unul dintre invitații de la nunta Oanei Tomoiagă a făcut infarct și a murit. Artista credea că omul își revenise, iar mama acesteia i-a ascuns tragedia pentru a nu-i umbri fericirea din ziua nunții.

„Unul dintre invitați din păcate după dans s-a așezat la masă, avea probleme cu inima, a ridicat paharul să bea un pahar cu apă pentru că a obosit și efectiv pentru mine. A fost un șoc pentru mine. Toată lumea a ieșit afară, el era întins pe jos. Nu a fost ușor. Toată lumea știa că omul este bine, că e în salvare și că și-a revenit. A fost o situație tensionată. Părinții mei au cununat copiii domnului care a decedat la eveniment. A doua zi mi-au zis că a murit. Mama știa, dar m-a protejat”, a povestit Oana Tomoiagă la Folclorul sub lupă.

Oana Tomoiagă s-a căsătorit la 22 de ani cu Șerban Horj, avându-i ca nași pe Cornelia și Lupu Rednic. Cei doi au divorțat după 3 ani de căsnicie, când fiul lor avea 2 ani.

„După ce am terminat Facultatea, la 22 de ani m-am căsătorit. Foarte rapid pentru că eram copii amândoi. Nici nu a fost o cerere în căsătorie, a fost o discuție în care am zis eu să facem nunta. Căsătoria mi-a adus cea mai mare fericire a vieții mele, băiatul meu VLad, un copil special, un copil minunat. Căsnicia noastră a durat 3 ani jumate. Căsnicia a fost frumoasă cât a fost, la un moment dat ne-am dat seama că nu aveam aceleași idealuri, nu mai gândeam la fel. Vlad avea atunci 2 ani”, a povestit concurenta Asia Express.

Sezonul cu numărul nouă Asia Express pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică care îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.