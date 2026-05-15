EXCLUSIV | Primele imagini cu Mirela Retegan și fiica ei, Maya, din Asia Express. În ce condiții dure au fost surprinse

Mirela Retegan şi fiica ei Maya, s-au aventurat în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor, plus un Euro pe zi, în încercarea de a ajunge în finala noului sezon Asia Express.

"Plec în Asia Express cu speranţa că voi trăi împreună cu Maya experienţa vieţii", spunea fondatoarea Găștii Zurli înainte de începerea celui mai dur reality show din România. Ei bine, speranța s-a transformat în realitate, potrivit imaginilor exclusive de pe Drumul Mătăsii.

Mirela Retegan și fiica ei apar în case obișnuite, făcând probe care le pun la încercare îndemânarea și interacționând cu localnicii pe care i-au întâlnit.

"Ca mamă, plec în Asia Express pentru că îi datorez Mayei o experienţă doar a noastră. Ca antreprenor, plec pentru că vreau să confirm că am construit ceva care funcţionează şi fără mine", mai spunea Mirela înainte de a se da startul pentru cel mai nou sezon Asia Express. Din câte se poate observa, experința ei și a Mayei va fi cel puțin memorabilă!

Despre Asia Express - Drumul Mătăsii

Asia Express sezonul nouă — Drumul Mătăsii – va readuce la viaţă ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul şi Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale şi tehnologice continuă să modeleze oamenii şi spaţiile pe care le traversează. Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

Cheloo şi Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu şi buna lui prietenă, Connie Preda, designer, fondator și director creativ al unei platforme de evenimente culturale, Mirela Vaida şi prietena ei, cântăreaţa de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac şi prietenul lui Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje şi luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu şi Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu şi Alex Gâlcă, Mirela Retegan şi fiica ei Maya, What’s UP şi soţia lui Miky sunt cei 18 curajoşi care vor pleca pe urmele negustorilor de altădată, pe un Drum al Mătăsii plin de pericole și frumuseţi neaşteptate, prin Uzbekistan şi China.

Ce se întâmplă cu Gașca Zurli cât timp Mirela Retegan și Maya sunt plecate în Asia Express

Mirela Retegan a spus că a reușit în toți acești ani să construiască o echipă autonomă, care se adaptează rapid schimbărilor. Ea a menționat că e mândră de membrii Găștii Zurli și de faptul că ei se pot descurca și singuri cu spectacolele atunci când ea și Maya lipsesc.

Prin urmare, Gașca Zurli își continuă seria de spectacole și nu intră în pauză în cele două luni în care se filmează cel mai dur reality show din România: „Este pentru prima dată când îmi dau voie să trăiesc o experiență doar cu fiica mea. Ani la rând, am împărțit timpul meu între mii de copii, părinți, colegi și proiecte. Asia Express este, pentru mine, o întoarcere către un spațiu personal, dar și o provocare pe care o primesc cu deschidere”, a spus Mirela Retegan.