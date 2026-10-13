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Gabi Torje a refuzat să mai continue cursa, după o ceartă cu Ana Maria Mocanu! Concurenta a izbucnit în lacrimi:„Îți place circul”

Lacrimi, nervi și o surpriză neplăcută pe Drumul Mătăsii. Ce au pățit Gabi Torje și Ana Maria Mocanu în timpul cursei de la Asia Express.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 23:30 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 23:42
Gabi Torje a refuzat să mai continue cursa, după o ceartă cu Ana Maria Mocanu! Concurenta a izbucnit în lacrimi:„Îți place circul” | Antena 1
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Gabi Torje și Ana Maria Mocanu au făcut echipă la Asia Express, după ce Irina Fodor a anunțat mixul de concurenți.

Gabi Torje și Ana Maria Mocanu, moment tensionat la Asia Express

Deși cei doi au în spate o prietenie de 18 ani și au reușit să colaboreze bine la majoritatea probelor, dificultatea traseului și presiunea competiției au început să își spună cuvântul. În timpul unei curse contra cronometru, cei doi au trecut printr-un moment tensionat, iar Ana Maria nu și-a mai putut stăpâni emoțiile.

Totul s-a întâmplat în timp ce concurenții se aflau într-o mașină, încercând să ajungă cât mai repede la destinație prin autostop. După dificultățile întâmpinate la proba anterioară, Ana Maria Mocanu a izbucnit în lacrimi, mărturisind că este nervoasă din cauza felului în care s-au descurcat și că are nevoie de câteva minute pentru a se liniști.

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„El nu înțelege. Eu plâng două-trei minute și îmi trece. Plâng de nervi, așa mă liniștesc, altfel mă dezechilibrez cu totul”, a spus Ana Maria Mocanu.

Concurenta a explicat că plânsul este modul prin care reușește să își descarce tensiunea acumulată și să își recapete echilibrul. Pentru ea, presiunea probelor și dorința de a ajunge cât mai repede la Irina Fodor au devenit greu de gestionat.

De ce a izbucnit concurenta în lacrimi: „Plâng de nervi”

La rândul său, Gabi Torje a vorbit despre felul în care privește astfel de situații. Fotbalistul a explicat că, în opinia sa, este mai bine ca discuțiile să aibă loc după ce spiritele se calmează, pentru a evita escaladarea conflictelor.

„Din punctul meu de vedere, când ești nervos, mai întâi aștepți să te calmezi și apoi discuți”, a declarat Gabi Torje în timpul testimonialelor.

Însă momentele dificile nu s-au încheiat aici. După ce au coborât din mașină, cei doi concurenți au avut parte de o surpriză neplăcută: șoferul nu îi lăsase la destinația corectă. Astfel, timpul pierdut și presiunea cursei au făcut ca situația să devină și mai complicată.

În încercarea de a recupera distanța și de a ajunge cât mai repede la Irina, Gabi Torje și Ana Maria Mocanu au fost nevoiți să-și continue drumul, în ciuda obstacolelor întâlnite.

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