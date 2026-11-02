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Irina Fodor a anunțat clasamentul și echipa care s-a reunit prima. Semifinala Asia Express - Drumul Mătăsii continuă

Irina Fodor a anunțat clasamentul misiunii din această seară. Iată câte puncte au strâns echipele și care s-a reunit prima.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 23:42 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 23:41
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În ediția de astăzi din semifinală, echipele au lucrat împreună, dar de la distanță. Avantajele câștigate la jocuri de Valerie, Oana, Loredana și Alexuc i-au ajutat pe partenerii lor pe traseu.

Alex, Mirela, Ana-Maria și Gabi au avut parte de misiuni dificile prin nămol și colete.

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Irina Fodor a anunțat clasamentul și echipa care s-a reunit prima

„Ordinea în care v-ați reunit, care contează și ea la punctele aduse de ștampile”, i-a anunțat Irina Fodor. „Așa că, eu zic să-mi dați papirusul!”

„Noi suntem pe ultimul loc, după estimările mele”, e de părere Loredana Chivu.

„Eu eram foarte sigură că Mirela a ajuns prima”, a spus Oana.

Irina Fodor a anunțat însă că: „Fără niciun avantaj acordat de jocuri, prima echipă care s-a reunit a fost cea formată din Ana și Loredana!”

Vestea i-a uimit pe concurenți și le-a bucurat pe fete.

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„Ținând cont că Loredana a dat-o-n bară la toate misiunile”, a spus Valerie.

„Din locul patru am reușit să ajung locul unu”, a spus mândră Ana-Maria Mocanu.

„Și Loredana care a făcut ditamai scandalul că mai bine pleca ea, că Ana n-o să se descurce”, a menționat Oana.

„Cred că a răsturnat toate așteptările”, a spus Mirela Vaida.

„Total meritul ei”, a spus Loredana.

Reunirea a însemnat 1000 de puncte pentru fete.

Gabi și Alexuc s-au reunit pe locul doi. Pentru reunire, aceștia au primit 800 de puncte.

„Eram bucuroși”, a mai spus Gabi.

Pe locul trei s-au reunit Mirela și Oana. Astfel că, au primit 600 de puncte.

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„D-aia am rămas să caut mai multe puncte prin containere, ca să nu mă duc acasă la nevastă cu mâna goală”, a spus Mirela, care știa că nu mai are ce să piardă.

Valerie și Alex au primit 400 de puncte pentru reunire.

„Ce-a făcut băiatul ăsta?” s-au întrebat Oana și Mirela.

„Mai am o ștampilă pe care până acum nu v-am prezentat-o, dar pentru care voi o să vă luptați până mâine seară”, i-a anunțat Irina Fodor.

„Îți îngheață inima, adică fiecare echipă își dorește acea ștampilă pe papirus”, mărturisește Oana.

„Practic pe aia o așteptam toți”, spune Alexuc.

„Să înceapă măcelul”, declară Loredana.

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„Pentru aceasta o să vă luptați voi până mâine seară la întâlnirea cu mine”, adaugă Irina Fodor. „O să vedem poimâine seară, înainte de cursa pentru ultima șansă, când vom aduna toate ștampilele obținute.”

Concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii au fost fericiți să audă că nu mai sunt nevoiți să voteze pentru cursa pentru ultima șansă: „Nu ne mai certăm!”

colaj concurenții asia express drumul mătăsii din finală și irina fodor cu ștampila finalist
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„O să luptăm și o să fim pe traseu ca niște leoaice”, au declarat Ana-Maria și Loredana.

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