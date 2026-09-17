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Edi Hordilă și Radu Isac au fost eliminați din Asia Express, în cea de-a opta ediție, lider detaşat de audiență! Ce urmează

Emisiunea Asia Espress a fost lider de audiență cu ediția din 16 setpembrie 2026. Descoperă ce urmează, pe Drumul Mătăsii

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 09:55 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 10:01
Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 16 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii | Antena 1
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Ultima cursă din Uzbekistan a adus una dintre cele mai tensionate seri de la Asia Express, show din programul TV al Antenei 1. Pe străzile din Tașkent, trei echipe au luptat până la epuizare pentru un loc în etapa următoare: Valerie Lungu și Alex, Mirela Retegan și Maya, respectiv Radu Isac și Eduard Hordilă, într-o ediție care s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Emisiunea Asia Espress a fost lider de audiență cu ediția din 16 setpembrie 2026

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:29 – 00:28, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a opta ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 5.8 puncte de rating şi 28.6% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu MasterChef şi Burlacii: Foc în Paradis, înregistra 3.3 puncte de rating şi 16.4% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 5.7 puncte de rating şi 21.2% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 3.1 puncte de rating şi 11.3% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 4.6 puncte de rating şi 17.2% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 3.5 puncte de rating şi 13% cota de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:58, peste 1.1 mili-oane de telespectatori urmăreau lupta pentru următoarea etapă a competiţiei.

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De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.1 puncte de rating și 22.6% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 5.1 puncte de rating și 25.6% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Aseară, la Asia Express – Drumul Mătăsii miza a fost uriașă, iar fiecare secundă a contat. Concu-renții au avut de trecut prin provocări foarte diferite, de la elemente de circ și călătorii cu me-troul până la o vizită în cel mai mare bazar din Uzbekistan. Aventura lor a continuat cu o experi-ență culinară autentică, în care au descoperit celebrul plov, unul dintre preparatele emblema-tice ale țării.

După o cursă intensă, clasamentul final a adus o veste pe care nimeni nu și-o dorea. Pentru a doua etapă consecutiv, eșarfa a fost roșie. Radu Isac și Edi Hordilă au ajuns pe ultimul loc și au fost nevoiți să-și încheie călătoria pe Drumul Mătăsii. Eliminarea celor doi a fost cu atât mai dificilă cu cât toate echipele au sperat până în ultima clipă că eșarfa va fi verde. Pentru Radu și Edi, aventura Asia Express se oprește în Uzbekistan, după o călătorie plină de provocări, adre-nalină și momente care le-au pus la încercare limitele.

Însă competiția merge mai departe, iar o schimbare spectaculoasă de decor îi așteaptă pe con-curenții rămași în joc. Cea de-a treia etapă începe în China, iar punctul de pornire va fi orașul Shenzhen, unul dintre cele mai impresionante centre tehnologice ale lumii.

După drumurile din Uzbekistan, concurenții pășesc într-un univers complet diferit. O nouă cul-tură, o altă civilizație, oameni cu obiceiuri și tradiții fascinante, preparate surprinzătoare și o limbă pe care cu greu o vor putea descifra. În China, regulile jocului se schimbă, iar fiecare misi-une poate deveni o adevărată probă de adaptare.

Asia Express – Drumul Mătăsii continuă duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Sursa: Fifty5Blue Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

imagine cu irina fodor si edi si radu isac la asia express

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