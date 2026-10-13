Irina Fodor a rămas fără cuvinte când le-a văzut pe Mirela Vaida și Valerie Lungu în fața sa. Ce s-a întâmplat între cele două concurente la Asia Express.

Mirela Vaida și Valerie Lungu, din nou față în față la Asia Express! Ce au făcut cele două după calificarea la jocul de amuletă | Antena 1

Irina Fodor a avut parte de o surpriză atunci când le-a văzut pe Mirela Vaida și Valerie Lungu ajungând la destinație ținându-se de mână. După momentele tensionate și schimbul dur de replici din edițiile precedente, cele două concurente au reușit să își rezolve neînțelegerile și să lase conflictul în urmă.

Mirela Vaida și Valerie Lungu au surprins pe toată lumea la Asia Express

Vizibil surprinsă de imaginea pe care o avea în fața ochilor, prezentatoarea TV a vrut să se asigure că nu i se pare ceea ce vede.

„Mă scuzați puțin, dar nu cred că am văzut bine. Vă țineați cumva de mână?”, a întrebat Irina Fodor.

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Mirela Vaida a confirmat imediat și a explicat situația, într-o notă amuzantă, după toate momentele dificile prin care au trecut împreună.

„Da, dar noi suntem cele mai bune prietene, după ce era să nu mai fim”, a spus Mirela Vaida.

La rândul ei, Irina Fodor a recunoscut că împăcarea celor două concurente a luat-o prin surprindere, mai ales după conflictul care a avut loc între ele.

„Eu am crezut că am halucinații”, a mărturisit prezentatoarea.

Ce au făcut cele două după calificarea la jocul de amuletă

Mirela Vaida a descris întreaga experiență ca pe o succesiune de emoții puternice, care le-a pus la încercare atât răbdarea, cât și relația de prietenie.

„A fost un carusel în care, dacă nu am murit, nici nu mai murim”, a spus concurenta.

După momentul emoționant al împăcării, cele două concurente au deschis caietul Irinei Fodor și au aflat că au ajuns primele la destinație. Astfel, Mirela Vaida și Valerie Lungu s-au calificat la jocul de amuletă, unde vor avea ocazia să lupte pentru un avantaj important în competiție.

Cea de-a doua echipă care a obținut calificarea la jocul de amuletă a fost formată din Gabi Torje și Ana Maria Mocanu. Celelalte echipe nu au reușit să se califice și au fost nevoite să își continue aventura în căutarea unui loc de cazare pentru noaptea respectivă.

După toate tensiunile prin care au trecut, Mirela Vaida și Valerie Lungu au demonstrat că, în ciuda neînțelegerilor, prietenia lor poate rezista chiar și celor mai dificile momente de pe Drumul Mătăsii.