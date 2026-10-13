Mirela Vaida și Valerie Lungu s-au împăcat la Asia Express, dar tensiunile ar putea reveni. Ce se întâmplă în noua ediție, diseară, de la 20:30.

Mirela Vaida și Valerie Lungu, puse din nou în fața unei situații-limită. Ce și-au spus cele două concurente: „Femeia asta e...” | Antena 1

După momentele tensionate din ediția de aseară, Mirela Vaida și Valerie Lungu au ajuns, în cele din urmă, să se împace. Chiar și Irina Fodor a fost surprinsă să le vadă pe cele două concurente ținându-se de mână, semn că au reușit să lase în urmă conflictul care le-a pus prietenia la încercare.

Mirela Vaida și Valerie Lungu, din nou în situații tensionate la Asia Express

Ediția de aseară s-a încheiat cu numeroase surprize pentru concurenții de pe Drumul Mătăsii, însă aventura continuă. În această seară, echipele vor lua din nou startul în cursă și vor încerca să ajungă primele la Irina Fodor, pentru a câștiga imunitatea etapei. Competiția devine tot mai intensă, iar fiecare probă le poate pune la încercare atât răbdarea, cât și relațiile cu cei alături de care au pornit în această aventură.

Deși Mirela Vaida și Valerie Lungu au făcut pace după schimbul dur de replici, rămâne de văzut dacă cele două vor reuși să își păstreze calmul în momentele dificile.

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Pe Drumul Mătăsii, oboseala, presiunea probelor și dorința de a ajunge primele la destinație pot scoate la iveală reacții neașteptate. Atunci când tensiunea atinge cote maxime, măștile cad, iar lucrurile pe care concurenții le gândesc cu adevărat ajung să fie spuse fără ocolișuri.

Ce și-au spus cele două concurente: „Femeia asta e...”

Vor reuși Mirela Vaida și Valerie Lungu să își depășească neînțelegerile și să își continue aventura fără alte conflicte? Sau vor ajunge din nou într-un moment tensionat, care să le pună la încercare relația?

Răspunsurile vor putea fi urmărite în această seară, de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY, într-o nouă ediție Asia Express, plină de provocări, răsturnări de situație și momente neașteptate.