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Mirela Vaida și-a dat hainele jos pentru o misiune în nămol la Asia Express! Momentul care a adus-o în pragul lacrimilor

Mirela Vaida a ajuns în cele din urmă la locul primei misiuni! Iată ce a făcut pentru a duce cursa la bun sfârșit.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 22:01 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 22:00
Mirela Vaida și-a dat hainele jos pentru o misiune în nămol la Asia Express | Antena 1
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În ciuda avantajului câștigat de Oana la joc, Mirela a întâmpinat o problemă majoră la autostop. Șoferița care i-a promis că o duce până la locația din plic a lăsat-o baltă după ce a grșit traseul, astfel că a fost nevoită să găsească alt mijloc de transport.

În cele din urmă a ajuns la locul misiunii și a fost surprinsă să vadă o întindere aproape fără margini de nămol.

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Momentul care a adus-o pe Mirela Vaida în pragul lacrimilor

Mirela Vaida a citit plicul de la mission board

„Mă uitam la mine, mă aranjasem cât de cât, mă parfumasem, mă dușasem, dormisem în vilă, plecasem bine, plecasem pe zen”, spune ea. „Am avut o zi îngrozitoare până acum!”

Aceasta a fost fericită să afle că Oana a câștigat jocul și că are de adunat „numai 20 de pești și 20 de crabi, de la steagul verde”.

„Cât de tare e Oana! Bravo!” a spus ea.

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„Asta e o veste bună ce mi-ați dat aici?” a întrebat Mirela după ce a aflat ce are de făcut.

Când a văzut locul din care trebuia să pescuiască, Mirela a început să se dezbrace: „Doamne, ferească Dumnezeu, ce zi! Oana, îmi pare rău, fetiță, că tu ai câștigat jocul, dar eu o să fiu praf, îți spun de acum!”

„Doamna Mirela, bine că v-ați îmbrăcat elegant”, îi strigă Gabi Torje din nămol.

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În timp ce Ana-Maria Mocanu plângea după încălțămintea distrusă în nămol, Mirela Vaida se dezbrăca chiar lângă mission board: „Să iau și ăștia, să mă protejez un pic. (...) Nu puteam să intru cu sutienul alb satinat că mai aveam nevoie de el! (...) Cum mă dezbrac aici că era plin de pescari?!”

„Nu e ca și cum n-ați mai văzut, că n-am ce să vă arăt, asta e!” a spus ea, renunșând la sutien. „Nu e ca și cum ce am eu n-are toată lumea! (...) Ce să fac, asta-i viața! Dacă eram Loredana Chivu... dacă vouă v-a făcut ziua mai bună, eu mă bucur. Să vă meargă din plin!”

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Acesta nu a fost cel mai dificil moment însă, ci ceea ce a urmat! Mirela Vaida a trecut cu greu de proba din nămol. Aceasta s-a luptat cu sine pentru a termina misiunea.

colaj mirela vaida dezbrăcându-se și mirela vaida povestind momentul
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Misiunea a fost una extrem de dificilă din punct de vedere fizic, concurenții fiind nevoiți să prindă pește și crabi cu mâinile goale printr-o metodă tradițională. Aceștia au înaintat prin nămol într-o sanie pe care o împingeau cu ajutorul propriei forțe.

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