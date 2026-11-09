Momente de panică la Asia Express! Mașina în care se aflau Gabi Torje și Alin Alexuc a luat foc: „Ardea ceva în bord”

Nu doar găsirea unei mașini pentru a ajunge la următoarea locație este un stres, ci și drumul în sine. Iată cum au ajuns Gabi Torje și Alin Alexuc să se teamă pentru viața lor într-o mașină care a luat foc pe drum.

Gabi Torje și Alin Alexuc s-au bucurat că au găsit transport până la următoarea locație. Șoferița care a fost de acord să îi ducă a fost entuziasmată să participe la misiunea lor, a făcut poze și le-a trimis celor dragi, iar băieții chiar i-au arătat poze cu ei din competiții sportive, pentru a se prezenta.

Pentru că era atât de atentă la poveștile băieților, șoferița a greșit drumul de mai multe ori, însă nu asta a fost cea mai mare problemă pe acel traseu.

Citește și: Mirela Vaida, idee neașteptată pentru a găsi o mașină la autostop, la Asia Express. Ce a făcut concurenta în China

Articolul continuă după reclamă

Mașina în care se aflau Gabi Torje și Alin Alexuc a luat foc

În ciuda bunăvoinței tinerei, situația a luat o întorsătură neașteptată. Pe la ventilație a început să iasă fum. Atât Gabi, cât și Alexuc s-au speriat, însă șoferița a rămas calmă și a căutat locația unui service auto în apropiere.

Tensiunea și-a spus cuvântul, iar discuțiile în contradictoriu au început între băieți: „Patruzeci de minute în plus, aia e, ajungem mâine la Irina!”

Citește și: Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au refuzat să continue o probă la Asia Express! Ce le-a nemulțumit: „Am fost tratate incorect”

Inițial, Gabi și Alexuc au crezut că șoferița a început să fumeze, însă în scurt timp și-au dat seama că, de fapt, ieșea fum din ventilație.

„Simțeam miros de ars”, spune Alexuc. „Vnea direct fum din volan!”

„Luăm foc în mașină” spune Gabi. „A făcut un scurt 100% ceva! Ardea ceva în bord, asta e sigur!”

Citește și: Cine este Oana Tomoiagă, partenera Mirelei Vaida de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și ce relație au cele două

„Ar trebui să fie bine dacă mergem încet”, le transmite șoferița.

„Când am văzut-o că ea sufla în volan!” relatează Alexuc. „Aprinde mai tare, aprinde focul!”

Citește și: Cine este Alex Gîlcă, partenerul lui Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și ce se știe despre el

Tânăra i-a întrebat dacă vor să oprească la un service auto sau să continue până la destinație: „Oprește aici că ardem ca șobolanii. Trage pe dreapta!”

După această întâmplare, băieții au fost luați de un tânăr care avea o mașină autonomă. Aceștia au fost impresionați de vehicul: „Nu ne-am urcat într-o mașină, ne-am urcat într-un avion!”