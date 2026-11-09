Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Momente de panică la Asia Express! Mașina în care se aflau Gabi Torje și Alin Alexuc a luat foc: „Ardea ceva în bord”

Momente de panică la Asia Express! Mașina în care se aflau Gabi Torje și Alin Alexuc a luat foc: „Ardea ceva în bord”

Nu doar găsirea unei mașini pentru a ajunge la următoarea locație este un stres, ci și drumul în sine. Iată cum au ajuns Gabi Torje și Alin Alexuc să se teamă pentru viața lor într-o mașină care a luat foc pe drum.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 21:49 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 21:53
Mașina în care se aflau Gabi Torje și Alin Alexuc a luat foc | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Gabi Torje și Alin Alexuc s-au bucurat că au găsit transport până la următoarea locație. Șoferița care a fost de acord să îi ducă a fost entuziasmată să participe la misiunea lor, a făcut poze și le-a trimis celor dragi, iar băieții chiar i-au arătat poze cu ei din competiții sportive, pentru a se prezenta.

Pentru că era atât de atentă la poveștile băieților, șoferița a greșit drumul de mai multe ori, însă nu asta a fost cea mai mare problemă pe acel traseu.

Citește și: Mirela Vaida, idee neașteptată pentru a găsi o mașină la autostop, la Asia Express. Ce a făcut concurenta în China

Articolul continuă după reclamă

Mașina în care se aflau Gabi Torje și Alin Alexuc a luat foc

În ciuda bunăvoinței tinerei, situația a luat o întorsătură neașteptată. Pe la ventilație a început să iasă fum. Atât Gabi, cât și Alexuc s-au speriat, însă șoferița a rămas calmă și a căutat locația unui service auto în apropiere.

Tensiunea și-a spus cuvântul, iar discuțiile în contradictoriu au început între băieți: „Patruzeci de minute în plus, aia e, ajungem mâine la Irina!”

Citește și: Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au refuzat să continue o probă la Asia Express! Ce le-a nemulțumit: „Am fost tratate incorect”

Inițial, Gabi și Alexuc au crezut că șoferița a început să fumeze, însă în scurt timp și-au dat seama că, de fapt, ieșea fum din ventilație.

„Simțeam miros de ars”, spune Alexuc. „Vnea direct fum din volan!”

„Luăm foc în mașină” spune Gabi. „A făcut un scurt 100% ceva! Ardea ceva în bord, asta e sigur!”

Citește și: Cine este Oana Tomoiagă, partenera Mirelei Vaida de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și ce relație au cele două

„Ar trebui să fie bine dacă mergem încet”, le transmite șoferița.

„Când am văzut-o că ea sufla în volan!” relatează Alexuc. „Aprinde mai tare, aprinde focul!”

Citește și: Cine este Alex Gîlcă, partenerul lui Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și ce se știe despre el

Tânăra i-a întrebat dacă vor să oprească la un service auto sau să continue până la destinație: „Oprește aici că ardem ca șobolanii. Trage pe dreapta!”

gabi torje și alin alexuc
+10
Mai multe fotografii

După această întâmplare, băieții au fost luați de un tânăr care avea o mașină autonomă. Aceștia au fost impresionați de vehicul: „Nu ne-am urcat într-o mașină, ne-am urcat într-un avion!”

Tensiuni între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la Asia Express! Influencerița, la un pas să fie lovită de o mașină...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro EXCLUSIV. Codul nescris al Familiei Metrorex. Un fost angajat dezvăluie cum intri aici: ai rude sau dai şpagă EXCLUSIV. Codul nescris al Familiei Metrorex. Un fost angajat dezvăluie cum intri aici: ai rude sau dai şpagă
Observatornews.ro Ţintă aeriană, detectată la 30 de kilometri de Sulina. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești Ţintă aeriană, detectată la 30 de kilometri de Sulina. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești
Antena 3 O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit
AS.ro Cristi Chivu l-a lăsat mască pe David Popovici! Ce a făcut în vestiar când toată lumea plecase acasă Cristi Chivu l-a lăsat mască pe David Popovici! Ce a făcut în vestiar când toată lumea plecase acasă
Comentarii


Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
Citește și
La ce oră începe Asia Express luni, 9 noiembrie 2026. Au mai rămas doar două zile până la marea finală
La ce oră începe Asia Express luni, 9 noiembrie 2026. Au mai rămas doar două zile până la marea finală
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Asia Express, 9 noiembrie 2026. O paradă a prieteniei româno-chineze le dă mari bătăi de cap concurenților. Ce se întâmplă diseară
Asia Express, 9 noiembrie 2026. O paradă a prieteniei româno-chineze le dă mari bătăi de cap concurenților. Ce...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x