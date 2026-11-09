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Cine este Oana Tomoiagă, partenera Mirelei Vaida de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și ce relație au cele două

Cine este Oana Tomoiagă, partenera Mirelei Vaida de la Asia Express 2026. Artista este mamă, a trecut printr-un divorț și are o poveste de viață interesantă.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 16:08 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 16:10
Cine este Oana Tomoiagă, partenera Mirelei Vaida de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și ce relație au cele două | Antena 1
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Echipa formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă a atras atenția încă de la începutul competiției Asia Express – Drumul Mătăsii.

Cine este Oana Tomoiagă, colega Mirelei Vaida de la Asia Express 2026

Cele două prietene de lungă durată au demonstrat că pot face față împreună provocărilor, iar acum luptă pentru marele trofeu în Marea Finală, alături de echipele Valerie și Alex Gîlcă, respectiv Gabi Torje și Alexuc.

Deși Oana Tomoiagă este cunoscută publicului datorită carierei sale muzicale, puțini sunt cei care îi cunosc povestea de viață. Interpreta de muzică populară a acceptat provocarea sezonului nouă Asia Express și a demonstrat că are nu doar talent artistic, ci și ambiție și multă determinare.

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Cum a început cariera sa muzicală

Oana Tomoiagă este o maramureșeancă autentică, pasionată de muzica populară încă din copilărie. Născută pe 21 aprilie 1991, artista a fost susținută de familie să își urmeze visul și să își dezvolte talentul muzical.

Primele experiențe pe scenă au venit încă din copilărie, când a făcut parte dintr-un ansamblu folcloric. Profesoara sa de muzică i-a remarcat talentul și a încurajat-o să participe la festivaluri de profil. Aceste experiențe au reprezentat primii pași spre o carieră artistică.

Citește și: Mirela Vaida si Oana Tomoiagă, mesaj dur la adresa unei echipe. Ce se întâmplă diseară la Asia Express: „Abia aștept să-i ardem..”

Un moment important în parcursul său a fost întâlnirea cu Mărioara Murărescu, care a remarcat-o și a promovat-o încă de la începuturile activității sale muzicale.

La numai 14 ani, Oana a plecat din Maramureș la București, unde a studiat la Liceul de Arte „Dinu Lipatti”. A continuat să își dezvolte pasiunea pentru muzică, iar în timp a devenit una dintre interpretele apreciate de muzică populară.

Oana Tomoiagă este mamă și a trecut printr-un divorț

Dincolo de cariera artistică, viața personală a Oanei Tomoiagă a avut parte de momente importante și de provocări. Artista s-a căsătorit la vârsta de 22 de ani, însă mariajul său a durat aproximativ trei ani.

Din fosta căsnicie a rezultat un băiețel, Vlad, care reprezintă una dintre cele mai mari bucurii ale interpretei. Oana este o mamă mândră și nu ezită să își exprime dragostea pentru fiul său. De altfel, i-a dedicat și o melodie, intitulată „Cu nimic nu mă fălesc”.

Ce a spus Oana Tomoiagă despre participarea la Asia Express alături de Mirela Vaida

Oana Tomoiagă a acceptat provocarea Asia Express alături de Mirela Vaida, cele două fiind prietene de mulți ani. Participarea la competiție le-a pus la încercare răbdarea, rezistența și capacitatea de a lucra împreună, însă legătura dintre ele le-a ajutat să depășească momentele dificile.

Înainte de plecarea în aventura din Asia, Mirela Vaida a vorbit cu entuziasm despre partenera sa de echipă.

„O am alături pe Oana Tomoiagă, nebuna mea frumoasă, și știu că împreună vom face cea mai faină echipă”, declara prezentatoarea.

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Cele două au demonstrat pe parcursul competiției că prietenia lor este un atu important și au reușit să ajungă până în etapa decisivă a sezonului.

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