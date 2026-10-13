Tensiunile au atins un punct critic la Asia Express, iar un concurent a simțit că nu mai poate continua discuția. Ce s-a întâmplat pe Drumul Mătăsii.

Răsturnare de situație la Asia Express! Ce echipe au ajuns automat la cursa pentru ultima șansă. Momentul care a schimbat totul | Antena 1

Presiunea competiției de pe Drumul Mătăsii și dorința de a ajunge cât mai repede la Irina Fodor au pus la încercare relația dintre Gabi Torje și Ana Maria Mocanu.

Răsturnare de situație la Asia Express

Deși cei doi se cunosc de 18 ani, iar prietenia lor ar fi trebuit să îi ajute să treacă mai ușor peste provocările emisiunii, oboseala, nervii și orgoliile au dus la un moment tensionat. La un moment dat, fotbalistul a simțit că are nevoie de o pauză pentru a evita ca discuția să degenereze.

Vizibil deranjat de situația în care se afla, Gabi Torje a încercat să se retragă din discuție, înainte ca lucrurile să ajungă prea departe. Concurentul a mărturisit că nu își dorește să spună lucruri pe care le-ar putea regreta ulterior.

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„Eu mă opresc aici, lasă-mă puțin, că nu vreau să ajung să jignesc”, a spus Gabi Torje, vizibil afectat de tensiunea momentului.

Fotbalistul a explicat că nu se simte confortabil să își piardă cumpătul în public și că preferă să evite astfel de situații.

„Eu nu țip pe stradă, nu stau să mă enervez”, a mai spus Gabi Torje.

Ana Maria Mocanu, despre conflictul cu Gabi Torje

La rândul ei, Ana Maria Mocanu a recunoscut că și-ar fi dorit ca lucrurile să decurgă diferit. Concurenta a explicat, la testimoniale, că miza cursei era prea importantă pentru ca ei să ajungă să se contrazică din cauza unor neînțelegeri. În opinia sa, amândoi sunt încăpățânați, iar orgoliile au stat în calea unei colaborări mai bune.

„Eu nu mi-am dorit să ajungem într-o misiune atât de importantă, să ajungem să ne contrazicem pe nu știu ce baliverne. Amândoi suntem încăpățânați, mi-aș fi dorit cumva să ne unim forțele și să trecem peste orgoliul ăsta”, a mărturisit Ana Maria Mocanu.

Gabi Torje a vorbit, la rândul său, despre momentul în care a simțit că nu mai poate gestiona situația. Fotbalistul a recunoscut că discuțiile repetate l-au adus la capătul răbdării.

„Pe mine, tocându-mă constant, am clacat”, a declarat acesta la testimoniale.

Ce echipe au ajuns automat la cursa pentru ultima șansă.

În timp ce Gabi Torje și Ana Maria Mocanu încercau să gestioneze conflictul, Oana Tomoiagă și Maurice Munteanu au ajuns în fața Irinei, reușind astfel să se reunească cu partenerii lor. Alexuc și Loredana Chivu au rămas să-și aștepte coechipierii.

În urma acestor rezultate, echipele formate din Gabi Torje și Alexuc, respectiv Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, au devenit primele două echipe care au intrat automat în cursa pentru ultima șansă. Pentru concurenți, competiția devine tot mai dificilă, iar fiecare greșeală sau moment de neatenție poate avea consecințe importante.