Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Răsturnare de situație la Asia Express! Ce echipe au ajuns automat la cursa pentru ultima șansă. Momentul care a schimbat totul

Răsturnare de situație la Asia Express! Ce echipe au ajuns automat la cursa pentru ultima șansă. Momentul care a schimbat totul

Tensiunile au atins un punct critic la Asia Express, iar un concurent a simțit că nu mai poate continua discuția. Ce s-a întâmplat pe Drumul Mătăsii.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 23:48 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 23:48
Răsturnare de situație la Asia Express! Ce echipe au ajuns automat la cursa pentru ultima șansă. Momentul care a schimbat totul | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Presiunea competiției de pe Drumul Mătăsii și dorința de a ajunge cât mai repede la Irina Fodor au pus la încercare relația dintre Gabi Torje și Ana Maria Mocanu.

Răsturnare de situație la Asia Express

Deși cei doi se cunosc de 18 ani, iar prietenia lor ar fi trebuit să îi ajute să treacă mai ușor peste provocările emisiunii, oboseala, nervii și orgoliile au dus la un moment tensionat. La un moment dat, fotbalistul a simțit că are nevoie de o pauză pentru a evita ca discuția să degenereze.

Vizibil deranjat de situația în care se afla, Gabi Torje a încercat să se retragă din discuție, înainte ca lucrurile să ajungă prea departe. Concurentul a mărturisit că nu își dorește să spună lucruri pe care le-ar putea regreta ulterior.

Articolul continuă după reclamă

„Eu mă opresc aici, lasă-mă puțin, că nu vreau să ajung să jignesc”, a spus Gabi Torje, vizibil afectat de tensiunea momentului.

Fotbalistul a explicat că nu se simte confortabil să își piardă cumpătul în public și că preferă să evite astfel de situații.

„Eu nu țip pe stradă, nu stau să mă enervez”, a mai spus Gabi Torje.

Ana Maria Mocanu, despre conflictul cu Gabi Torje

La rândul ei, Ana Maria Mocanu a recunoscut că și-ar fi dorit ca lucrurile să decurgă diferit. Concurenta a explicat, la testimoniale, că miza cursei era prea importantă pentru ca ei să ajungă să se contrazică din cauza unor neînțelegeri. În opinia sa, amândoi sunt încăpățânați, iar orgoliile au stat în calea unei colaborări mai bune.

„Eu nu mi-am dorit să ajungem într-o misiune atât de importantă, să ajungem să ne contrazicem pe nu știu ce baliverne. Amândoi suntem încăpățânați, mi-aș fi dorit cumva să ne unim forțele și să trecem peste orgoliul ăsta”, a mărturisit Ana Maria Mocanu.

Gabi Torje a vorbit, la rândul său, despre momentul în care a simțit că nu mai poate gestiona situația. Fotbalistul a recunoscut că discuțiile repetate l-au adus la capătul răbdării.

„Pe mine, tocându-mă constant, am clacat”, a declarat acesta la testimoniale.

Ce echipe au ajuns automat la cursa pentru ultima șansă.

În timp ce Gabi Torje și Ana Maria Mocanu încercau să gestioneze conflictul, Oana Tomoiagă și Maurice Munteanu au ajuns în fața Irinei, reușind astfel să se reunească cu partenerii lor. Alexuc și Loredana Chivu au rămas să-și aștepte coechipierii.

În urma acestor rezultate, echipele formate din Gabi Torje și Alexuc, respectiv Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, au devenit primele două echipe care au intrat automat în cursa pentru ultima șansă. Pentru concurenți, competiția devine tot mai dificilă, iar fiecare greșeală sau moment de neatenție poate avea consecințe importante.

Gabi Torje a refuzat să mai continue cursa, după o ceartă cu Ana Maria Mocanu! Concurenta a izbucnit în lacrimi:„Îți pla...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Fostul coleg al lui Adrian Mutu, acuzat de o ţeapă imobiliară tip Nordis: „De aproape 8 luni n-a vorbit cu noi” Fostul coleg al lui Adrian Mutu, acuzat de o ţeapă imobiliară tip Nordis: &#8222;De aproape 8 luni n-a vorbit cu noi&#8221;
Observatornews.ro Parizer de "porc", dus la analize de laborator: carnea e de fapt de pasăre. Explicaţia producătorului Parizer de "porc", dus la analize de laborator: carnea e de fapt de pasăre. Explicaţia producătorului
Antena 3 Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Echipele se reunesc azi la Asia Expres şi începe lupta pentru imunitate! Emisiunea, din nou lider detașat de audienţă
Echipele se reunesc azi la Asia Expres şi începe lupta pentru imunitate! Emisiunea, din nou lider detașat de...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mirela Vaida și Valerie Lungu au lăsat conflictul în urmă la Asia Express! Momentul în care s-au împăcat: „Suntem oameni”
Mirela Vaida și Valerie Lungu au lăsat conflictul în urmă la Asia Express! Momentul în care s-au împăcat:...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Alertă meteo! ANM a emis un cod galben de ploi abundente. Ce regiuni sunt afectate
Alertă meteo! ANM a emis un cod galben de ploi abundente. Ce regiuni sunt afectate Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini și pâine proaspăt coaptă
Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Stenograme incendiare din ședința PSD! „Trebuie să ne pregătim serios inclusiv pentru anticipate!”
Stenograme incendiare din ședința PSD! „Trebuie să ne pregătim serios inclusiv pentru anticipate!” BZI
Ordinea în care se aerisesc caloriferele. De unde e corect să începi și de ce contează
Ordinea în care se aerisesc caloriferele. De unde e corect să începi și de ce contează Jurnalul
Gabi Bădălău, reacție dură după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu! Ce spune despre copiii lor
Gabi Bădălău, reacție dură după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu! Ce spune despre copiii lor Kudika
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă Redactia.ro
Finlanda plătește 2.000 de euro pentru șapte zile de muncă. Şi românii se pot înscrie
Finlanda plătește 2.000 de euro pentru șapte zile de muncă. Şi românii se pot înscrie Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x