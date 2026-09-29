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Ce a putut să facă Mirela Vaida pentru a convinge un șofer să o ia la autostop, la Asia Express. Reacția bărbatului a fost filmată

Descoperă ce a făcut Mirela Vaida la autostop, din dorința de a convinge un șofer să  ducă pe ea și pe Oana Tomoiagă la următoarea destinație, la Asia Express.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 22:45 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 23:28
Descoperă ce s--a întâmplat la Asia Express-Drumul Mătăsii | Antena 1
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Situație complet neașteptată în ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1. Mirela Vaida a făcut un gest complet neașteptat, în dorința de a face rost de o mașină. Descoperă ce a urmat, dar și de ce bărbatul și-a pus mâinile în cap, atunci când a când a auzit-o pe vedetă.

Ce a putut să facă Mirela Vaida pentru a convinge un șofer să o ia la autostop, la Asia Express. Reacția bărbatului a fost filmată

În ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, Mirela Vaida a oprit un șofer și a făcut tot ce a putut ca să îl convingă să o ia pe ea și pe colega ei cu mașina până la următoarea destinație.

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„Uite, suntem într-o competiție, acolo sunt alte echipe. Te rog, ajută-ne! O să te ținem minte toată viața!”, a zis Mirela Vaida, încercând să îl convingă.

Oana Tomoiagă și Mirela Vaida la Asia Express

Oana Tomoiagă și Mirela Vaida la Asia Express

„Ne facem tablou cu el și îl punem la noi în casă”, a glumit la testimonial Oana Tomoiagă.

Șoferul a tot încercat să explice faptul că trebuie să se ducă la frizer pentru a se tunde, dar nu a fost chip ca cele două concurente să îl lase în pace.

„Măi, băiatule, tu nu înțelegi că astăzi nu te tunzi? Azi nu te tunzi”, a spus Mirela Vaida la testimonial.

Oana Tomoiagă și Mirela Vaida la Asia Express

Oana Tomoiagă și Mirela Vaida la Asia Express

După ce l-au convins și se pregăteau să pună fiecare rucsacul în portbagaj, șoferul a ieșit din mașină și a început să fumeze tacticos.

„A zis: Trebuie să mănânc, trebuie să mă tund și să vedeți ce bărbat frumos sunt”, a spus prezentatoarea Acces Direct, care nu i-a dat prea mult timp la dispoziție.

Cele două l-au mobilizat și mașina a pornit la drum, spre următoarea locație indicată de Irina Fodor. Pe drum, bărbatul nu s-a lăsat, ci a arătat celor două femei un document cu poză, ca să dovedească faptul că „este un bărbat frumos, atunci când este tuns”.

Apoi, bărbatul a oprit mașina la o benzinărie, lucru ce le-a stresat din plin pe concurente: „Ne-a zis că vrea să bage benzină, ca să îi dea blană”.

Oana Tomoiagă și Mirela Vaida la Asia Express

Oana Tomoiagă și Mirela Vaida la Asia Express

Oana Tomoiagă și colega ei de echipă au realizat apoi că, cel mai probabil, șoferul „era la agățat” și de asta a acceptat să le ia, detaliu ce le-a amuzat teribil pe cele două concurente.

„El vrea să ne cucerească, fetiță, a ieșit la vrăjeală”, a concluzionat Mirela Vaida.

colaj foto cu mirela vaida si oana tomoiaga la asia express
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Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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