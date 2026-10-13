Un moment neașteptat a atras atenția la jocul de amuletă de la Asia Express, iar Irina Fodor a avut o reacție surprinzătoare. Ce s-a întâmplat în timpul probei.

Situație neașteptată la jocul de amuletă! Ce s-a întâmplat între Mirela Vaida și Valerie Lungu: „Ați rămas fără pantaloni?” | Antena 1

Două echipe s-au calificat la jocul de amuletă din ediția din această seară a emisiunii Asia Express. Valerie Lungu și Mirela Vaida, respectiv Gabi Torje și Ana Maria Mocanu, s-au întrecut pentru amuleta în valoare de 1.000 de euro, oferită de Kaufland.

Ce s-a întâmplat între Mirela Vaida și Valerie Lungu

Proba le-a pus la încercare îndemânarea, comunicarea și capacitatea de a lucra împreună, însă un moment neașteptat a atras atenția tuturor.

În timpul competiției, Valerie Lungu și Mirela Vaida au surprins-o pe Irina Fodor prin modul în care au colaborat. După tensiunile din zilele precedente, cele două concurente au demonstrat că pot face din nou echipă și că sunt hotărâte să lupte pentru un avantaj important în competiție.

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Totuși, pe parcursul probei, Valerie a avut parte de un incident amuzant, după ce pantalonii au început să îi alunece. Situația nu a trecut neobservată de prezentatoarea emisiunii, care a reacționat imediat.

„Ați rămas fără pantaloni?”, a întrebat Irina Fodor, surprinsă de ceea ce se întâmpla.

Valerie a încercat să gestioneze momentul și i-a cerut ajutorul colegei sale de echipă: „Ridică, Mirela!”, i-a spus concurenta.

Cele două au trecut repede peste incident și și-au continuat proba, hotărâte să ducă la bun sfârșit provocarea. Chiar dacă au dat dovadă de perseverență și au comunicat bine pe parcursul jocului, eforturile lor nu au fost suficiente pentru a obține victoria.

Ce concurenți au câștigat amuleta

La finalul confruntării, Gabi Torje și Ana Maria Mocanu au fost desemnați câștigătorii jocului de amuletă. Cei doi au obținut astfel avantajul în valoare de 1.000 de euro și au primit o responsabilitate importantă pentru etapa următoare.

După victorie, Gabi Torje și Ana Maria Mocanu au stabilit ordinea de plecare în cursă, o decizie care ar putea influența parcursul celorlalte echipe pe Drumul Mătăsii.

Deși Mirela Vaida și Valerie Lungu nu au reușit să câștige amuleta, proba le-a oferit ocazia să arate că pot colabora din nou, în ciuda momentelor dificile prin care au trecut.