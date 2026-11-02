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Valerie Lungu, acuzată de Alexuc că trișează la Asia Express! Ce s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea joc

Cel de-al doilea joc a adus înțepături și noi avantaje pentru concurenți. Iată ce s-a întâmplat.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 22:24 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 22:23
Valerie Lungu, acuzată de Alexuc că trișează la Asia Express | Antena 1
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În timp ce Mirela Vaida, Ana-Maria Mocanu, Gabi Torje și Alex Gîlcă înotau prin noroi pentru a terminat prima misiune, Oana Tomoiagă, Loredana Chivu, Alin Alexuc și Valerie Lungu au trecut și ei prin probe dificile.

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Ce s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea joc

Jocurile copilăriei, așa cum le-a numit Oana, s-au dovedit a fi mai problematice decât se așteptau concurenții. Aceștia au avut nevoie atât de forță fizică, de abilități fizice deosebite, cât și de răbdare și strategie.

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După un traseu cu multe urcușuri și coborâșuri ingenioase, concurenții rămași alături de Irina Fodor pe plaja din China au adunat săculeți în care au descoperit piesele unui puzzle special: un dragon 3D.

Aceștia au fost nevoiți să construiască dragonul de la 0.

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„Cu siguranță Ana are ceva misiuni la grele, are și autostopul. Nu mă simt vinovată că am făcut alegerea asta, dar cred că Ana se descurca foarte bine dacă rămânea la aceste jocuri. Dar eu tot consider că ar fi fost bine ca eu să plec pe traseu și ea să rămânp aici”, a spus Loredana Chivu.

„Eu îmi făceam probleme la cum fac acel puzzle”, a mărturisit Alin Alexuc. „Eu n-am mai făcut puzzle din clasa a VIII-a!”

„Îl vedeam pe Alexuc care deja a început să facă acel puzzle”, a spus Valerie Lungu.

„Am obosit foarte tare”, a mărturisit Oana.

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„Să ne înțelegem, e momentul meu de glorie”, a anunțat Valerie.

Loredana a avut un accident. Aceasta a scăpat dragonul și i-a rupt capul.

„M-am încurcat, nu știam cum vin alea și mi-a fost ușor să mă uit la imaginea dragonului pe care-l avea Irina la pupitru”, a spus Alexuc.

„Piesa asta nu arată la fel”, se plânge Valerie.

„Pare foarte simplu, dar când te uiți foarte atent este destul de complicat”, e de părere Oana.

Alexuc s-a apropiat de pupitrul Irinei, iar exemplul lui l-au luat și celelalte concurente.

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„Alexuc s-a dus în fața Irinei și a acaparat tot vizorul”, s-a plâns Valerie.

„Ce faci, mă, mă copii?” întreabă Alexuc când o vede pe Valerie că se uită la dragonul din mâna sa.

„A, scuze”, spune Valerie. „Alexuc avea dragonul în mână și eu nu mi-am dat seama că, de fapt, dragonul din mâna lui e dragonul lui și nu e dragonul Irinei!”

„Furăcioasă ești!” îi mai spune Alexuc.

„Ce comentarii ai!” îi răspunde Valerie. „Dă-te laoparte ca să pot să văd de aici!”

„Alexuc, nu ești transparent”, mai adaugă ea.

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Concurenții și-au dat coate în timpul acestei probe, dar în cele din urmă au izbutit să termine puzzle-ul.

Primul care a terminat a fost Alexuc, iar în timpul acesta fetele căutau piesele lipsă: „Nu-mi strica dragonul!”

„Alexuc are o teamă de doamna Mirela, cum îi zice el, și de mine”, e de părere Oana.

colaj alin alexuc cu dragonul și valerie lungu
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„Alexuc a terminat primul, Valerie și-a terminat puzzle-ul pe locul doi, apoi Loredana pe locul trei și pe locul patru Oana”, a anunțat Irina Fodor. „Acum nu mai avem altceva de făcut decât să-i așteptăm!”

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