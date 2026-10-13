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Valerie Lungu, reacție surprinzătoare când și-a revăzut iubitul la Asia Express! Gestul făcut de concurentă chiar în fața Irinei

Valerie Lungu a avut parte de un moment emoționant la Asia Express, dar bucuria ei nu a durat mult. Ce a aflat în fața Irinei Fodo.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 23:29 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 23:29
Valerie Lungu, reacție surprinzătoare când și-a revăzut iubitul la Asia Express! Gestul făcut de concurentă chiar în fața Irinei | Antena 1
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Emoții puternice și o surpriză pe care nu o anticipa! Valerie Lungu a avut parte de un moment special la Asia Express, atunci când și-a văzut iubitul, Alex, în fața Irinei Fodor.

Valerie Lungu, reacție neașteptată când și-a văzut iubitul la Asia Express

Convinsă că ea și Mirela au ajuns primele la destinație, concurenta a crezut că au șanse mari să câștige imunitatea etapei. Totuși, lucrurile nu au stat chiar așa, iar bucuria ei s-a transformat rapid în dezamăgire.

După ce au ajuns în fața Irinei, Alex și Loredana, împreună cu Alexuc, au decis să se ascundă, pentru a le face pe următoarele echipe să creadă că au ajuns primele. Între timp, Valerie Lungu a sosit plină de entuziasm și a fost convinsă că ea și Mirela au reușit să se reunească înaintea celorlalți concurenți.

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Momentul în care l-a văzut pe Alex a fost unul încărcat de emoție. Valerie nu și-a mai putut stăpâni bucuria și i-a sărit în brațe, fiind convinsă că cei doi au motive să sărbătorească. Încrezătoare, concurenta a vrut să afle imediat dacă au reușit să obțină avantajul mult dorit.

„Noi suntem primii?”, a întrebat Valerie, nerăbdătoare să afle răspunsul.

Valerie Lungu, surprinsă de rezultatul cursei

Bucuria concurentei nu a durat însă prea mult. Valerie a aflat la scurt timp că Maya și Mirela Retegan au fost cele care au reușit să se reunească primele în fața Irinei, câștigând astfel imunitatea etapei.

Deși nu și-a ascuns dezamăgirea, Valerie a demonstrat că apreciază efortul depus de partenera sa de echipă. Concurenta i-a mulțumit Mirelei pentru parcursul lor în competiție și a vorbit cu admirație despre aceasta, la testimoniale.

„Eu sunt fascinată de tine. Deci femeia este top”, a spus Valerie Lungu.

Chiar dacă nu au obținut imunitatea, experiența de pe Drumul Mătăsii le-a oferit celor două concurente ocazia să treacă împreună prin momente dificile și să își testeze limitele.

După aflarea rezultatului, Valerie și Alex au plecat să-și caute cazare, în timp ce celelalte echipe au rămas în fața Irinei, așteptând sosirea partenerilor lor. Competiția continuă, iar concurenții trebuie să se pregătească pentru noi provocări, în care fiecare decizie poate face diferența.

Cine a câștigat imunitatea la Asia Express! Echipa care a ajuns prima la Irina Fodor și a scăpat de emoțiile următoarei ...

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