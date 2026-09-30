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Prin ce au trecut Valerie Lungu și Alex Gîlcă la un masaj în China. „A început să tragă de...”. Informații în premieră

În ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au mers la masaj să se relaxeze, dar au trecut prin momente ce întrec imaginația multora! Descoperă imagini în premieră din ediția de azi!

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 15:17 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 15:53
Descoperă ce surprize aduce ediția de diseară a show-ului Asia Express, din 30 septembrie 2026 | Antena 1
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Asia Express, show din programul TV al Antenei 1, au reușit să câștige imunitatea mare a acestei etape și au decis să se bucure de momente de relaxare la masaj. Totuși, ceea ce ar fi trebuit să fie o clipă de liniște și odihnă s-a transformat în ceva greu de imaginat. Descoperă detalii în premieră din ediția de diseară a show-ului.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Asia Express, momente ce întrec imaginația, la masaj! Azi, de la 20:30, la Antena 1

Situație complet neașteptată în ediția 15 din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii! Fiindcă au câștigat imunitatea mare, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au uitat pentru scurt timp de adrenalina de la competiții și au avut ocazia să se simtă, preț de o zi, simpli turiști în China.

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Cei doi s-au putut bucura de băile calde și de confortul camerei de la hotel, dar și de sesiuni de cumpărături. În plus, cei doi au ales să savureze diferite preparate, dar și să se bucure de o ședință de masaj. Totuși, nu au bănuit în nicio secundă faptul că aveau să treacă printr-o situație complet neașteptată.

Întinși pe masa de masaj, cei doi s-au relaxat, însă ceva neprevăzut i-a făcut mai degrabă să se simtă luați prin surprindere, căci ceea ce s-a întâmplat acolo ar putea întrece imaginația multora. Două tinere și-au făcut apariția, purtând cămăși albe și fuste scurte, negre, cu pliuri. Cele două s-au apucat rapid de treabă și astfel, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au realizat în ce ipostază neașteptată au ajuns, la masaj. Chicotind, aceștia au început să facă haz de necaz, încerând să depășească momentul.

„A început să tragă de chiloței” și „Mi-am simțit moldoveanca pe afară” sunt doar două dintre replicile savuroase ale momentului.

Cu siguranță ceea ce a urmat a întrecut imaginația multora, iar camerele de filmat au surprins totul.

colaj foto cu valerie lungu si alex gîlcă la asia express-drumul matasii
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Ce s-a întâmplat, de fapt, la masaj și de ce au reacționat așa Valerie Lungu și Alex Gîlcă, telespectatorii pot vedea în această seară, la Asia Express, de la ora 20:30, numai la Antena 1 și în AntenaPLAY!

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