Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, ceartă cu scântei la Asia Express. De la ce a pornit conflictul: „M-am săturat de ifosele ei”

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au avut parte de un schimb dur de replici la Asia Express. Ce a declanșat conflictul dintre cele două concurente?

Momente tensionate pentru Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, în timpul unei probe de la Asia Express. Cele două concurente au avut parte de un schimb dur de replici după ce au fost nevoite să pregătească împreună un moment artistic. Situația a escaladat rapid, iar nemulțumirile dintre cele două au ieșit la iveală chiar înainte de a ajunge la Irina Fodor.

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, ceartă cu scântei la Asia Express

În cadrul probei, Loredana și Ana Maria au găsit un localnic alături de care trebuiau să repete un moment artistic. Cele două au început să pregătească numărul, însă lucrurile nu au decurs așa cum și-ar fi dorit Loredana.

„Am început să repetăm cântecul”, a povestit Loredana. Potrivit acesteia, Ana Maria nu s-ar fi implicat suficient în pregătirea momentului artistic.

„Ana doar se mișca stânga-dreapta, dansa, iar eu tot îi spuneam: «Uită-te și tu pe foaia aia, că nu știi un vers»”, a spus Loredana.

La un moment dat, Ana Maria Mocanu a reacționat și a întrebat-o direct pe colega sa dacă mai continuă proba.

„Facem spectacol sau nu facem spectacol?”, a spus Ana Maria Mocanu.

Pe măsură ce timpul trecea, iar celelalte echipe se întreceau pentru a ajunge la Irina Fodor, tensiunea dintre cele două concurente creștea. Loredana a susținut că a fost nevoită să ducă cea mai mare parte a momentului artistic.

„În mijlocul numărului am observat că Ana nu cânta deloc”, a spus Loredana în timpul probei.

Ulterior, aceasta și-a exprimat nemulțumirea și a spus că nu mai este dispusă să ducă singură la bun sfârșit probele.

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De la ce a pornit conflictul: „M-am săturat de ifosele ei”

„Momentul ar fi ieșit mai bine dacă am fi comunicat între noi și ne-am fi dat silința mai bine. Eu nu mai fac proba asta singură. Nu mai fac, fă-o”, a spus Loredana.

Conflictul a continuat, iar reproșurile au devenit din ce în ce mai dure.

„Ai nevoie de 7 voturi și trebuia să înveți cuvinte. Eu am învățat jumătate de memorie. Tu nu ai cântat nici măcar un vers. Am cântat singură. Tu ce ai făcut? Nu ai făcut nimic. O să te vezi pe filmare cât de fraieră ești. Eu nu mai fac nicio probă pentru ea. Tu nu faci nimic pe aici”, a spus Loredana.

Tensiunea dintre cele două a escaladat, iar Loredana i-a adus injurii colegei sale. Ana Maria a reacționat și a spus că nu consideră justificat modul în care i s-a adresat.

„Foarte urât din partea ei. Eu niciodată pe cameră nu am înjurat-o. Niciodată. Consider că este o lipsă de respect din partea ei”, a spus Ana Maria.

La rândul său, Loredana a continuat seria reproșurilor: „Te-ai obișnuit să muncească alții pentru tine”.

„Eu stau să regăsesc și tu mă iei pe mine la mișto. Du-te, mergi și fă proba. Eu nu sunt în echipă cu tine. M-am săturat de ea și de ifosele ei pe aici. M-am săturat să o duc în spate”, a spus Loredana.

Ana Maria Mocanu a avut și ea un punct de vedere tranșant și a concluzionat: „Tu nu știi să fii o echipă”.

Momentul dintre cele două concurente a atras atenția tuturor în episodul de aseară de la Asia Express. Rămâne de văzut cum va evolua relația dintre Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu în competiție și dacă cele două vor reuși să lase conflictul în urmă.

Urmărește ce se întâmplă mai departe în Asia Express, joi, de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.