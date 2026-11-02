Valerie Lungu, surpriză de ziua ei la Asia Express! Ce a pregătit Alex Gîlcă după ce echipele s-au reunit

Valerie Lungu și-a aniversat ziua de naștere chiar pe Drumul Mătăsii. Iată de ce surpriză a avut parte.

Dacă acum câteva ediții Oana Tomoiagă era în lacrimi pentru că a ratat aniversarea fiului său, fiind pe Drumul Mătăsii, ei bine, în această ediție Valerie Lungu și-a aniversat ziua de naștere în plină semifinală.

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Valerie Lungu, surpriză de ziua ei la Asia Express

Valerie a făcut parte din echipa rămasă alături de Irina Fodor, care a participat la două jocuri, dându-le posibilitatea partenerilor să primească diverse avantaje în misiunile lor. Deși aceasta a câștigat inițial un avantaj enorm pentru iubitul său, asigurându-i cazarea, pe parcursul jocurilor a întâmpinat mai multe dificultăți.

Presiunea a fost imensă pe umerii celor rămași la joc, de ei depinzând soarta partenerilor. La aceasta s-a adăugat și o stare de spirit aparte pentru Valerie, care și-a sărbătorit ziua de naștere în semifinală.

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Aceasta a fost foarte emoționată și și-a dorit foarte mult să se reunească cu Alex Gîlcă.

„Ți-e dor de el?” o întreabă Irina Fodor.

„Foarte tare”, răspunde tânăra.

„A fost stresant, foarte stresant”, mărturisește Alex.

„La mulți ani”, îi urează el imediat ce o vede și o ia în brațe.

„De ce ești nervos?” îl întreabă Valerie.

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„Mi-am dorit foarte mult să sărbătoresc ziua mea de naștere în Asia Express”, mărturisește influencerița. „Mi s-a îndeplinit dorința de ziua mea și chiar. (...) Faptul că a venit și Alex mă bucură enorm, fiindcă ziua mea fără Alex nu are niciun sens!”

După ce s-au reunit toate echipele, Irina Fodor și concurenții i-au cântat „La mulți ani” Valeriei.

„Ne-am bucurat că am putut să-i cântăm la mulți ani”, a spus Oana.

„Casă de piatră”, le-a urat Gabi Torje.

„Doamne ajută!” a fost răspunsul lui Alex.

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Irina Fodor a pregătit niște brioșe special pentru aniversarea Valeriei, iar Alex a mărturisit că și-a dorit să se oprească pe traseu și să îi cumpere un tort micuț și flori, însă misiunile dificile nu i-au dat ocazia să facă asta pentru iubita sa.

„Spreram să avem niște misiuni pe la niște tarabe”, a dezvăluit Alex. „Toți banii ăia o să-i dau și o să negociez...”

„Chiar am avut o zi frumoasă!” spune Valerie.

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„Nici n-am vrut să facem mare caz de ziua ta până n-ai fost împreună cu Alex”, a mărturisit Irina.

„Irina a avut grijă de noi și o să mâncăm cu toții ca să sărbătorim ziua mea de naștere”, a spus Valerie cu zâmbetul pe buze.