Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 2. Ce au pățit producătorii când au coborât din taxi, în China! Detaliul ce i-a uluit

În al doilea episod al producției Jurnal de călătorie, producătorii Asia Express au dezvăluit ce au pățit, atunci când au ajuns în China și au coborat din taxi.

Descoperă prin ce momente au trecut producătorii Asia Express când au coborât din taxi, în China | Antena 1

Sezonul 9 al emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1, a adus numeroase surprize și aventuri de neuitat atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Totuși, pentru ca Drumul Mătăsii să prindă contur, producătorii înșiși au avut de trecut prin numeroase situații neașteptate.

Descoperă în rândurile de mai jos, în episodul 2 al producției Jurnal de călătorie, ce au pățit producătorii atunci când au ajuns pentru prima oară în Shenzhen și au coborât din taxi, dar și cât de mare a fost șocul cultural în China.

Ce au pățit producătorii atunci când au ajuns pentru prima oară în Shenzhen (China) și au coborât din taxi. Ce s-a aflat, la Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 2

În episodul al doilea din Jurnal de călătorie, producătorii Asia Express au dezvăluit cât de mari au fost diferențele culturale atunci când au ajuns în China. Echipa de filmare a trăit momente inedite încă din primele clipe trăite în Shenzhen. China s-a dovedit a fi o provocare pentru toți, dar și o experiență cu totul și cu totul unică.

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„Când o să trecem în China putem spune că plecăm de la țară la oraș, dar sincer, sentimentul meu este că plecăm din 1950 în 2010. Despre China toți avem preconcepții, ceea ce aflăm noi în Europa, în materie de știri sunt mai mult politice, mai mult pe negativ, ca să zic așa.

Imagine din China, la Asia Express-Drumul Mătăsii

Totuși, China pentru noi a fost un șoc, prima dată când am ajuns în Shenzhen, pentru că ne-am dat jos din taxi în fața hotelului, era oră de vârf.

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Imagine din China, la Asia Express-Drumul Mătăsii

Erau sute, mii de mașini și scootere și era o liniște de parcă erau toate ușile și ferestrele închise, fiindcă majoritatea scooterelor și a mașinilor sunt electrice. Este cu totul altceva, este wow”, a dezvăluit Mihai Alecu, Line Producer la Asia Express-Drumul Mătăsii, în cel de-al doilea episod al producției „Jurnal de călătorie”.

Toate episoadele din „Jurnal de călătorie Asia Express” sunt disponibile pe AntenaPLAY!

Imagine din China, la Asia Express-Drumul Mătăsii