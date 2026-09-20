Asia Express 2026. Cheloo, reacție neașteptată când a văzut robotul: „Am o aversiune patologică”
Episodul 9 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 20 septembrie 2026. Noua etapă din „Asia Express” începe în Shenzhen, unul dintre marile centre tehnologice ale lumii. Irina Fodor deschide cursa alături de un robot, moment care îi sperie pe Loredana Chivu și Cheloo. Concurenții primesc apoi o misiune inedită: „Veți fi reporteri Antena 1”, le spune Irina Fodor.
Duminica, 20.09.2026, 20:19