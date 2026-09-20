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Asia Express ajunge în China! Ce îi așteaptă pe concurenți în aventura de 10.000 de kilometri de la Shenzhen la Shanghai

Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY, Asia Express deschide un nou capitol al Drumului Mătăsii. După experiența din Uzbekistan, concurenții ajung în China, iar din acest moment regulile călătoriei par să se schimbe fundamental. O țară uriașă, o cultură complet diferită, o barieră lingvistică și mai dificilă și un ritm care îi va obliga să se adapteze din mers îi așteaptă într-una dintre cele mai spectaculoase aventuri ale sezonului.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Duminica, 20 Septembrie 2026, 10:27 | Actualizat Duminica, 20 Septembrie 2026, 10:27
Asia Express ajunge în China! | Antena 1
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Punctul de pornire al călătoriei va fi Shenzhen, unul dintre marile centre mondiale ale tehnologiei, iar destinația finală, aflată la aproximativ 10.000 de kilometri distanță, va fi Shanghai.

Între cele două puncte, concurenții vor descoperi o Chină a contrastelor, în care tehnologia și orașele futuriste se întâlnesc cu tradiții și locuri încărcate de istorie.

Tonul noii etape va fi dat chiar de Irina Fodor, care va face deschiderea alături de un robot, într-un decor ce anunță din primele minute cât de diferită va fi experiența care urmează. Iar primul contact cu China îi va arunca pe concurenți direct în mijlocul uneia dintre imaginile emblematice ale Shenzhenului: tehnologia.

Prima misiune îi va purta în cea mai mare piață de electronice și tehnologie din lume, un adevărat labirint în care poate fi găsit aproape orice dispozitiv imaginabil. Pentru a obține obiectul de care au nevoie pentru continuarea cursei, concurenții vor trebui însă să treacă peste prima mare provocare a acestei etape: limba. O frază în cantoneză, un chip pe care trebuie să îl memoreze și un vânzător pe care trebuie să îl găsească printre nenumăratele magazine vor transforma aparent simpla căutare a unei tablete într-o cursă contra cronometru.

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Tableta îi va conduce apoi către o cu totul altă față a Chinei. Într-un parc uriaș care reproduce în miniatură unele dintre cele mai importante locuri ale țării, echipele vor avea de descoperit trei obiective și poveștile din spatele lor. Fiecare răspuns corect îi va aduce mai aproape de destinația finală a zilei și de primul Joc de Joker și Amuletă al etapei.

De la tehnologie de ultimă generație la istorie și tradiție, China își arată încă din prima zi
contrastele și le transmite concurenților un mesaj clar: tot ceea ce știau până acum despre Asia Express trebuie recalibrat.

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Cum se vor descurca echipele într-o țară în care comunicarea devine una dintre cele mai mari provocări, cine se va adapta cel mai repede noului ritm și cine va ajunge să lupte pentru prima amuletă din China, telespectatorii vor descoperi diseară, de la ora 20:00, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1.

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