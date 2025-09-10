Antena Căutare
Asia Express, 10 septembrie 2025. Calina Roman, probleme în timpul unui dans tradițional: Nu pot să învăț în 10 minute

Episodul 4 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 10 septembrie 2025. Cursa pentru ultima șansă s-a desfășurat în orașul Naga, iar pentru a determina ordinea de plecare concurenții au avut de învățat un dans tradițional. ”În această cursă, vom omagia acest festival religios și aducem un prim tribut pe drumul eroilor”, a spus Irina Fodor.
