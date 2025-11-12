Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Proba numărătorii de soldați și cai de pe un zid le-a dat mari bătăi de cap finaliștilor

Episodul 40 - FINALA - sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 12 noiembrie 2025. Concurenții au fost puși să meargă sub un pod ca să numere câți soldați plus câți cai sunt desenați și să înmulțească totul cu numărul de căruțe cu roți. Emoțiile au fost mari, așa că odate ce au ajuns la fața locului, cei patru s-au apucat rapid de treabă. S-au încurcat, au pierdut șirul, așa că au luat-o de la capăt, La un moment dat, Dan Alexa și cu Gabi Tamaș au remarcat faptul că pe un zid sunt deja trecute cifrele, așa că au profitat și au făcut rapid calculcul, lăsându-i în urmă pe actori. Într-un final, și aceștia au deblocat tableta și au primit o nouă întrebare.

Miercuri, 12.11.2025, 21:11