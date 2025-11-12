Antena Căutare
Home Asia Express Video Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Finaliștii au mâncat viermi și au băut ceai din pastă de cuib de viespi
Logo show

Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Finaliștii au mâncat viermi și au băut ceai din pastă de cuib de viespi

Episodul 40 - FINALA - sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 12 noiembrie 2025. Echipele din finala Asia au fost trimise la o anumită tarabă dintr-o piață. Acolo au primit un alt plic cu indicii, dar și ceva de mâncat! „Ați mâncat 15 viermi. Acum, trebuie să veți un ceai tradițional din pasta de cuib de viespi. Luați cana oferită de vânzător și pliculețul și căutați în piață apă fierbinte, pentru a putea face ceaiul. Este necesar să beți acest ceai, pentru sănătatea voastră trebuie să-l beți fierbinte. Vă pup, Țuca”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor.
Miercuri, 12.11.2025, 21:35
x
Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Proba numărătorii de soldați și cai de pe un zid le-a dat mari bătăi de cap finaliștilor

Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Proba numărătorii de soldați și cai de pe un zid le-a dat mari bătăi de cap finaliștilor

Logo show Miercuri, 12.11.2025, 21:11 Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. S-a dat startul marii finale! Gabi Tamaș și Dan Alexa s-au îmbrăcat în tricoul echipei naționale de fotbal!

Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. S-a dat startul marii finale! Gabi Tamaș și Dan Alexa s-au îmbrăcat în tricoul echipei naționale de fotbal!

Logo show Miercuri, 12.11.2025, 20:46 Medicool sezonul 9, 12 noiembrie 2025. Scolioza, depistarea timpurie face diferența

Medicool sezonul 9, 12 noiembrie 2025. Scolioza, depistarea timpurie face diferența

Logo show Miercuri, 12.11.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 12 noiembrie 2025. Cum anunță corpul menopauza: simptomele perimenopauzei

Medicool sezonul 9, 12 noiembrie 2025. Cum anunță corpul menopauza: simptomele perimenopauzei

Logo show Miercuri, 12.11.2025, 18:34 Medicool sezonul 9, 12 noiembrie 2025. Lenjeria intimă nepotrivită, un risc pentru sănătatea ta!

Medicool sezonul 9, 12 noiembrie 2025. Lenjeria intimă nepotrivită, un risc pentru sănătatea ta!

Logo show Miercuri, 12.11.2025, 18:00 Mireasa sezonul 12, 12 noiembrie 2025. A sunat AdrenaLINIA! Diana poate decide cine are voie la baie timp de 3 minute

Mireasa sezonul 12, 12 noiembrie 2025. A sunat AdrenaLINIA! Diana poate decide cine are voie la baie timp de 3 minute

Logo show Miercuri, 12.11.2025, 16:57 Mireasa sezonul 12, 12 noiembrie 2025. Cine s-ar căsători în marea finală? Discuție între băieți

Mireasa sezonul 12, 12 noiembrie 2025. Cine s-ar căsători în marea finală? Discuție între băieți

Logo show Miercuri, 12.11.2025, 16:44 Mireasa sezonul 12, 12 noiembrie 2025. Marius încearcă să se apropie de Ștefania! Ce mici gesturi face

Mireasa sezonul 12, 12 noiembrie 2025. Marius încearcă să se apropie de Ștefania! Ce mici gesturi face

Logo show Miercuri, 12.11.2025, 16:31 Mireasa sezonul 12, 12 noiembrie 2025. Motivele pentru care Loredana, Ștefania și Cristian au părăsit provocarea Cabina Telefonică

Mireasa sezonul 12, 12 noiembrie 2025. Motivele pentru care Loredana, Ștefania și Cristian au părăsit provocarea Cabina Telefonică

Logo show Miercuri, 12.11.2025, 15:52 Mireasa sezonul 12, 12 noiembrie 2025. Provocarea Cabina Telefonică. Diana, Lavinia și Denisa au încălcat regulamentul!

Mireasa sezonul 12, 12 noiembrie 2025. Provocarea Cabina Telefonică. Diana, Lavinia și Denisa au încălcat regulamentul!

Logo show Miercuri, 12.11.2025, 15:43 Mireasa sezonul 12, 12 noiembrie 2025. Simona și Ionuț, discuție despre un posibil sărut!

Mireasa sezonul 12, 12 noiembrie 2025. Simona și Ionuț, discuție despre un posibil sărut!

Logo show Miercuri, 12.11.2025, 15:18 Mireasa sezonul 12, 12 noiembrie 2025. Acuzații la debutul provocării Cabina Telefonică: S-a furat startul!

Mireasa sezonul 12, 12 noiembrie 2025. Acuzații la debutul provocării Cabina Telefonică: S-a furat startul!

Logo show Miercuri, 12.11.2025, 15:06
x