Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Finaliștii au mâncat viermi și au băut ceai din pastă de cuib de viespi

Episodul 40 - FINALA - sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 12 noiembrie 2025. Echipele din finala Asia au fost trimise la o anumită tarabă dintr-o piață. Acolo au primit un alt plic cu indicii, dar și ceva de mâncat! „Ați mâncat 15 viermi. Acum, trebuie să veți un ceai tradițional din pasta de cuib de viespi. Luați cana oferită de vânzător și pliculețul și căutați în piață apă fierbinte, pentru a putea face ceaiul. Este necesar să beți acest ceai, pentru sănătatea voastră trebuie să-l beți fierbinte. Vă pup, Țuca”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor.

Miercuri, 12.11.2025, 21:35