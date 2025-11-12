Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Cum s-au descurcat concurenții la proba de la cea mai faimoasă librărie din Seul

Episodul 40 - FINALA - sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 12 noiembrie 2025. O misiune a avut loc la Starfield, cea mai faimoasă librărie din Seul, pentru a găsi cu ajutorul unui binoclu o carte ce spune povestea lor, a finaliștilor. Acolo se ascunde următorul indiciu. Într-o asemenea bibliotecă e o adevărată provocare să găsești o carte.

