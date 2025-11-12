Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. S-a terminat goana după marele premiu de 35.000 de euro. Cine sunt câștigătorii

Antena Căutare
Episodul 40 - FINALA - sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 12 noiembrie 2025. Alexandru Ion & Ștefan Floroaica și Gabi Tamaș și Dan Alexa au primit de la Irina Fodor ultimul plic roșu și au pornit la drum, în goana după marele premiu în valoare de 35.000 de euro. Au primit tabletele, plicurile și au pornit în cursă! La final o singură pereche a ieșit invingătoare! Iată cine sunt câștigătorii!
Miercuri, 12.11.2025, 23:55
