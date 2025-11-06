Antena Căutare
Home Black Friday Ghidul de bune practici de Black Friday

Ghidul de bune practici de Black Friday

Până să faci cumpărături de Black Friday la eMAG, cel mai important este să te pregătești din timp, cu pașii din ghidul eMAG, ca să fii sigur că prinzi tot ce iți dorești:

  1. Instalezi aplicația și activezi notificările – așa afli primul când pornesc ofertele
  2. Te abonezi la newsletter – cele mai tari reduceri ajung direct în inbox-ul tău
  3. Salvezi cardul și lockerul favorit – pentru comenzi rapide, fără bătăi de cap
  4. Activezi bugetul prin My Wallet – și ai până la 10.000 lei disponibili si plata comenzilor în 12 rate fara dobândă
  5. Devii membru Genius – activezi abonamentul la doar 49 lei și primesti de 4 ori banii înapoi. Și un an întreg de livrare gratuită și oferte exclusive.
  6. Adaugi la favorite produsele dorite – ca să le muți direct în coș când se dă startul Black Friday la eMAG

Totul e pregătit pentru ziua cu cele mai multe reduceri din an și premii de peste 2 milioane de lei!

E mult, e la greu, dar anul acesta, e clar: la eMAG e Black Friday-ul tău!

Joi, 06.11.2025, 16:00
x
Mireasa sezonul 12, 6 noiembrie 2025. Temerile Denisei și ale lui Cristian legate de relația lor

Mireasa sezonul 12, 6 noiembrie 2025. Temerile Denisei și ale lui Cristian legate de relația lor

Logo show Joi, 06.11.2025, 16:58 Mireasa sezonul 12, 6 noiembrie 2025. Cosmin, către Ale: La tine mă gândesc mereu!

Mireasa sezonul 12, 6 noiembrie 2025. Cosmin, către Ale: La tine mă gândesc mereu!

Logo show Joi, 06.11.2025, 16:45 Mireasa sezonul 12, 6 noiembrie 2025. Discuții în contradictoriu între fete: Este o chestie de respect!

Mireasa sezonul 12, 6 noiembrie 2025. Discuții în contradictoriu între fete: Este o chestie de respect!

Logo show Joi, 06.11.2025, 16:41 Mireasa sezonul 12, 6 noiembrie 2025. Casian, interesat de Ștefania. Diana consideră că nu se potrivesc!

Mireasa sezonul 12, 6 noiembrie 2025. Casian, interesat de Ștefania. Diana consideră că nu se potrivesc!

Logo show Joi, 06.11.2025, 16:10 Mireasa sezonul 12, 6 noiembrie 2025. Sorin a spus că vrea o relație cu Diana! Concurentul a încercat să o pupe

Mireasa sezonul 12, 6 noiembrie 2025. Sorin a spus că vrea o relație cu Diana! Concurentul a încercat să o pupe

Logo show Joi, 06.11.2025, 15:18 Mireasa sezonul 12, 6 noiembrie 2025. Care este motivul conflictului dintre Loredana și Nicoleta

Mireasa sezonul 12, 6 noiembrie 2025. Care este motivul conflictului dintre Loredana și Nicoleta

Logo show Joi, 06.11.2025, 15:05 Mireasa sezonul 12, 6 noiembrie 2025. Loredana a confirmat faptul că este interesată de Ionuț

Mireasa sezonul 12, 6 noiembrie 2025. Loredana a confirmat faptul că este interesată de Ionuț

Logo show Joi, 06.11.2025, 14:33 Mireasa sezonul 12, 6 noiembrie 2025. Liviu nu vrea să participe la petrecerea de Revelion alătu

Mireasa sezonul 12, 6 noiembrie 2025. Liviu nu vrea să participe la petrecerea de Revelion alătu

Logo show Joi, 06.11.2025, 14:30 Super Neatza, 6 noiembrie 2025. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Andra Cîlțan

Super Neatza, 6 noiembrie 2025. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Andra Cîlțan

Logo show Joi, 06.11.2025, 12:23 Super Neatza, 6 noiembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Carmen Radoslav

Super Neatza, 6 noiembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Carmen Radoslav

Logo show Joi, 06.11.2025, 10:36 Super Neatza, 6 noiembrie 2025. Călătorie în Portugalia. Descoperim Porto, orașul cărților și al vinului

Super Neatza, 6 noiembrie 2025. Călătorie în Portugalia. Descoperim Porto, orașul cărților și al vinului

Logo show Joi, 06.11.2025, 10:26 Super Neatza, 6 noiembrie 2025. Surpriză muzicală pentru Radu Bucălae! Ce mesaj a primit din partea lui Nicolae Guță

Super Neatza, 6 noiembrie 2025. Surpriză muzicală pentru Radu Bucălae! Ce mesaj a primit din partea lui Nicolae Guță

Logo show Joi, 06.11.2025, 10:15
x