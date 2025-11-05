Antena Căutare
Home Black Friday Ghidul tău de Black Friday în 2025

Ghidul tău de Black Friday în 2025

Până să faci cumpărături de Black Friday la eMAG, cel mai important este să te pregătești din timp, cu pașii din ghidul eMAG, ca să fii sigur că prinzi tot ce iți dorești:

  1. Instalezi aplicația și activezi notificările – așa afli primul când pornesc ofertele
  2. Te abonezi la newsletter – cele mai tari reduceri ajung direct în inbox-ul tău
  3. Salvezi cardul și lockerul favorit – pentru comenzi rapide, fără bătăi de cap
  4. Activezi bugetul prin My Wallet – și ai până la 10.000 lei disponibili si plata comenzilor în 12 rate fara dobândă
  5. Devii membru Genius – activezi abonamentul la doar 49 lei și primesti de 4 ori banii înapoi. Și un an întreg de livrare gratuită și oferte exclusive.
  6. Adaugi la favorite produsele dorite – ca să le muți direct în coș când se dă startul Black Friday la eMAG

Totul e pregătit pentru ziua cu cele mai multe reduceri din an și premii de peste 2 milioane de lei!

E mult, e la greu, dar anul acesta, e clar: la eMAG e Black Friday-ul tău!

Miercuri, 05.11.2025, 13:00
Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Diandra Ștefania Lalu

Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Diandra Ștefania Lalu

Miercuri, 05.11.2025, 10:56 Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, despre experiența din cadrul reality show-ului Asia Express

Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, despre experiența din cadrul reality show-ului Asia Express

Miercuri, 05.11.2025, 10:54 Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Cele mai frumoase pisici din rasa Maine Coon din România

Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Cele mai frumoase pisici din rasa Maine Coon din România

Miercuri, 05.11.2025, 10:35 Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Secretele conservării alimentelor. Cum păstrăm hrana sănătoasă

Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Secretele conservării alimentelor. Cum păstrăm hrana sănătoasă

Miercuri, 05.11.2025, 09:56 Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Trucuri simple pentru a reduce perioada creditului și dobânda

Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Trucuri simple pentru a reduce perioada creditului și dobânda

Miercuri, 05.11.2025, 09:53 Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Cum reacționăm corect când credem că am înghițit ceva periculos

Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Cum reacționăm corect când credem că am înghițit ceva periculos

Miercuri, 05.11.2025, 09:22 Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Ce verificări trebuie să facem atunci când cumpărăm o mașină rulată

Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Ce verificări trebuie să facem atunci când cumpărăm o mașină rulată

Miercuri, 05.11.2025, 09:20 Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Taurii își dau seama ce relații le consumă energia

Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Taurii își dau seama ce relații le consumă energia

Miercuri, 05.11.2025, 09:18 Super Neatza, 5 noiembrie 2025. La mulți ani, Sergiu!

Super Neatza, 5 noiembrie 2025. La mulți ani, Sergiu!

Miercuri, 05.11.2025, 09:17 Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Cer mai mult noros cu precipitații slabe

Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Cer mai mult noros cu precipitații slabe

Miercuri, 05.11.2025, 09:16 Asia Express, 4 noiembrie 2025. Irina Fodor, veste neașteptat de bună! Cum și-a recuperat banii Ștefan Floroaica și ce a urmat

Asia Express, 4 noiembrie 2025. Irina Fodor, veste neașteptat de bună! Cum și-a recuperat banii Ștefan Floroaica și ce a urmat

Marti, 04.11.2025, 23:59 Asia Express, 4 noiembrie 2025. Moment dificil pentru Olga Barcari: M-am săturat, nu mai pot!

Asia Express, 4 noiembrie 2025. Moment dificil pentru Olga Barcari: M-am săturat, nu mai pot!

Marti, 04.11.2025, 23:50
