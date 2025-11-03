Radu Bucălae: Black Friday e ca o întâlnire cu cineva pe care-l pândești de mult

Antena Căutare
Până să faci cumpărături de Black Friday la eMAG, cel mai important este să te pregătești din timp, cu pașii din ghidul eMAG, ca să fii sigur că prinzi tot ce iți dorești:

  1. Instalezi aplicația și activezi notificările – așa afli primul când pornesc ofertele
  2. Te abonezi la newsletter – cele mai tari reduceri ajung direct în inbox-ul tău
  3. Salvezi cardul și lockerul favorit – pentru comenzi rapide, fără bătăi de cap
  4. Activezi bugetul prin My Wallet – și ai până la 10.000 lei disponibili si plata comenzilor în 12 rate fara dobândă
  5. Devii membru Genius – activezi abonamentul la doar 49 lei și primesti de 4 ori banii înapoi. Și un an întreg de livrare gratuită și oferte exclusive.
  6. Adaugi la favorite produsele dorite – ca să le muți direct în coș când se dă startul Black Friday la eMAG

Totul e pregătit pentru ziua cu cele mai multe reduceri din an și premii de peste 2 milioane de lei!

E mult, e la greu, dar anul acesta, e clar: la eMAG e Black Friday-ul tău!

Luni, 03.11.2025, 15:00
Mireasa sezonul 12, 3 noiembrie 2025. De ce s-a supărat Cristian la petrecere

Logo show Luni, 03.11.2025, 15:28 Mireasa sezonul 12, 3 noiembrie 2025. Ionuț, apropieri și atingeri cu Simona: Simțeam nevoia de afecțiune

Logo show Luni, 03.11.2025, 15:18 Mireasa sezonul 12, 3 noiembrie 2025. Motivul pentru care cunoașterea dintre Loredana s-a terminat: Te uiți după o altă fată!

Logo show Luni, 03.11.2025, 15:03 Aris Eram: Eu când văd reduceri și văd chestii care îmi plac cheltui fără măsură

Luni, 03.11.2025, 15:00 Ce surprize ne așteaptă în acest an de Black Friday?

Luni, 03.11.2025, 15:00 Mark Stam: E olimpiada reducerilor și ar fi păcat să nu fiu primul

Luni, 03.11.2025, 15:00 Cristian Porcari: Ai senzația ca totul e gratis

Luni, 03.11.2025, 15:00 Emy Alupei: Vizualizez efectiv toate produsele care o să vină la mine, în căsuța mea dragă

Luni, 03.11.2025, 15:00 Mireasa sezonul 12, 3 noiembrie 2025. Iolanda a avut o întrerupere de sarcină! Despre băieții din casă: Au băgat urâți!

Logo show Luni, 03.11.2025, 14:30 Mireasa sezonul 12, 3 noiembrie 2025. Iolanda, noi atacuri la adresa lui Liviu: Îmi doresc să fiu mediatizată!

Logo show Luni, 03.11.2025, 14:16 Super Neatza, 3 noiembrie 2025. Ce impact au antibioticele, dar şi probioticele asupra microflorei intestinale

Logo show Luni, 03.11.2025, 11:50 Super Neatza, 3 noiembrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Adina Moraru: Ce ne pregătesc astrele în luna noiembrie

Logo show Luni, 03.11.2025, 11:38
