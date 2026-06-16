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Cât a crescut contul de Instagram al lui Vozinha după spectacolul de la Campionatul Mondial 2026. Ce a făcut portarul pe teren

Vozinha a devenit unul dintre cei mai cunoscuți jucători de la Campionatul Mondial 2026 după spectacolul de pe teren.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Iunie 2026, 15:34 | Actualizat Marti, 16 Iunie 2026, 15:37
Vozinha a uimit la Campionatul Mondial | Getty Images
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Vozinha, portarul Capului Verde, a izbucnit în lacrimi la finalul remizei 0-0 cu Spania, după ce fotbalistul de 40 de ani a fost înconjurat și sărbătorit de colegii săi în urma unei prestații extraordinare.

De fiecare dată când jucătorii Spaniei au reușit să treacă de apărarea echipei din Capul Verde, Vozinha a apărat poarta, scrie USA Today.

Prestația sa a devenit rapid virală pe Internet și i-a adus și mai multă atenție portarului.

Ca urmare, faima sa online a crescut semnificativ în doar 24 de ore.

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Vozinha a impresionat la Campionatul Mondial 2026

Prestația de pe teren i-a adus lui Vozinha titlul de Jucătorul Meciului, după ce a respins ocaziile lui Ferran Torres, Pedri și Aymeric Laporte. Vozinha joacă drept portar pentru Chaves, echipă din liga secundă a Portugaliei.

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Vozinha și-a început cariera de club în țara natală, la Batuque FC, înainte de a se transfera la CS Mindelense. Au urmat numeroase alte cluburi, de la Progresso din Angola la Zimbru Chișinău din Republica Moldova, Gil Vicente din Portugalia, AEL Limassol din Cipru și AS Trencin din Slovacia, înainte de a ajunge la Chaves.

Deși e cunoscut drept Vozinha, numele său real e Josimar Jose Evora Dias. Aceasta i-a fost dată de bunicii săi, alături de care și-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei, în timp ce tatăl său era militar, iar mama sa lucra. În portugheză, Vozinha înseamnă „bunicuță” sau „mica bunică”.

Originar din Sao Vicente, una dintre insulele Capului Verde, Vozinha și-a purtat această poreclă pe tricou pe tot parcursul carierei sale.

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„Când am ajuns în Angola, mai era un portar pe nume Josimar și am spus, „Nu o să-mi scriu pe tricou Josimar al II-lea”,” a dezvăluit sportivul. „Dacă în Capul Verde toată lumea mă știa drept Vozinha, atunci asta urma să fiu.”

Vozinha a avut un debut spectaculos la Cupa Mondială, ce i-a adus faima la nivel internațional.

„Sunt foarte mândru. Este o onoare pentru mine să-mi reprezint țara,” a declarat Vozinha. „Am plâns pentru că am crescut cu bunicii mei și, din păcate, ei nu mai sunt aici. Au murit cu câțiva ani în urmă. Au făcut totul pentru mine și pentru viața mea.”

„Și mama mea. Nu a reușit să fie aici din cauza vizei. Nu am reușit să rezolvăm la timp banii și formalitățile pentru viză și mi-aș fi dorit foarte mult să fie aici,” a continuat sportivul.

Cât i-a crescut contul lui Vozinha în doar 24 de ore după spectacolul de la Campionatul Mondial 2026

Înainte ca echipa națională a Capului Verde să debuteze la Cupa Mondială, Vozinha avea aproximativ 45.000 de urmăritori pe Instagram. Până pe 16 iunie, la ora 15, contul său a depășit deja 7 milioane de urmăritori.

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Portarul în vârstă de 40 de ani a devenit celebru în doar 90 de minute, după ce a reușit să apere poarta de sportivii Spaniei. Rezultatul i-a adus statului Capul Verde primul punct din istorie la o Cupă Mondială, chiar la primul său meci la acest turneu.

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Spania, care a intrat la Cupa Mondială din 2026 drept una dintre marile favorite la câștigarea trofeului, a avut 27 de șuturi în primul său meci din faza grupelor. Dintre acestea, 7 au fost pe poartă, iar statisticile ESPN au estimat că spaniolii ar fi trebuit să înscrie 2.10 goluri.

Vozinha nu le-a permis această reușită, însă, cu numeroase intervenții spectaculoase. A devenit cel mai în vârstă portar din istoria Cupei Mondiale care reușește un meci fără gol primit la turneul final.

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