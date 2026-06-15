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Programul complet al meciurilor de la Campionatul Mondial 2026. Partidele se văd în Universul Antena

Campionatul Mondial de fotbal 2026 are loc în trei țări, SUA, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie - 19 iulie. Meciurile sunt difuzate în România exclusiv în Universul Antena! Iată programul complet!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Iunie 2026, 07:51 | Actualizat Luni, 15 Iunie 2026, 13:22
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Programul complet al meciurilor de la Campionatul Mondial 2026. | Antena Sport
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Cele 48 de echipe calificate la CM 2026 sunt împărțite în 12 grupe de câtre patru echipe. Din fiecare grupă, primele două clasate și cele mai bune opt echipe de pe locul 3 vor merge mai departe în 16-imile de finală! Campionatul Mondial 2026 e exclusiv în România în Universul Antena!

Iată mai jos programul complet al meciurilor de la Campionatul Mondial 2026!

Programul complet al meciurilor de la Campionatul Mondial 2026

104 meciuri propune Campionatul Mondial din 2026. 92 dintre ele sunt transmise pe Antena 1, 12 pe Antena 3 CNN, toate fiind şi în AntenaPLAY!

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Vor exista nu mai puţin de 17 ore de start, între 19:00 şi 07:00 dimineaţa. Cele mai multe partide vor începe de la ora 22:00.

Meciurile CM 2026, ordonate pe grupe, program complet

Iată programul meciurilor, ordonate pe grupe!

Program pentru Grupa A la Cupa Mondială 2026: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Iată programul complet de la Cupa Mondială pentru Grupa A

  • 11 iunie, ora 22:00 – Mexic – Africa de Sud (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 12 iunie, ora 5:00 – Coreea de Sud – Cehia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 18 iunie, ora 19:00 – Cehia – Africa de Sud (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 19 iunie, ora 4:00 – Mexic – Coreea de Sud (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 25 iunie, ora 4:00 – Cehia – Mexic (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 24 iunie, ora 4:00 – Africa de Sud – Coreea de Sud (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Program pentru Grupa B la Cupa Mondială 2026: Canada, Bosnia, Qatar, Elveția

Iată programul complet de la Cupa Mondială pentru Grupa B!

  • 12 iunie, ora 22:00 – Canada – Bosnia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 13 iunie, ora 22:00 – Qatar – Elveția (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 18 iunie, ora 22:00 – Elveția – Bosnia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 19 iunie, ora 1:00 – Canada – Qatar (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 24 iunie, ora 22:00 – Elveția – Canada (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 24 iunie, ora 22:00 – Bosnia – Qatar (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Program pentru Grupa C la Cupa Mondială 2026: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia

Iată programul complet de la Cupa Mondială pentru Grupa C!

  • 14 iunie, ora 1:00 – Brazilia – Maroc (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 14 iunie, ora 4:00 – Haiti – Scoția (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 20 iunie, ora 1:00 – Scoția – Maroc (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 20 iunie, ora 4:00 – Brazilia – Haiti (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 25 iunie, ora 1:00 – Scoția – Brazilia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 25 iunie, ora 1:00 – Maroc – Haiti (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Program pentru Grupa D la Cupa Mondială 2026: SUA, Paraguay, Australia, Turcia

Iată programul complet de la Cupa Mondială pentru Grupa D!

  • 13 iunie, ora 4:00 – SUA – Paraguay (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 13 iunie, ora 7:00 – Australia – Turcia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 19 iunie, ora 7:00 – Turcia – Paraguay (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 19 iunie, ora 22:00 – SUA – Australia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 26 iunie, ora 5:00 – Turcia – SUA (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 26 iunie, ora 5:00 – Paraguay – Australia (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Program pentru Grupa E la Cupa Mondială 2026: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador

Iată programul complet de la Cupa Mondială pentru Grupa E!

  • 14 iunie, ora 20:00 – Germania – Curacao (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 15 iunie, ora 2:00 – Coasta de Fildeș – Ecuador (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 20 iunie, ora 23:00 – Germania – Coasta de Fildeș (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 21 iunie, ora 3:00 – Ecuador – Curacao (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 26 iunie, ora 1:00 – Ecuador – Germania (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 26 iunie, ora 1:00 – Curacao – Coasta de Fildeș (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Cupa Mondială, Grupa F, program complet Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia

  • 14 iunie, ora 23:00 – Olanda – Japonia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 15 iunie, ora 5:00 – Suedia – Tunisia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 20 iunie, ora 20:00 – Olanda – Suedia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 20 iunie, ora 7:00 – Tunisia – Japonia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 26 iunie, ora 2:00 – Japonia – Suedia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 25 iunie, ora 2:00 – Tunisia – Olanda (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Cupa Mondială, Grupa G, program complet. Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

  • 15 iunie, ora 22:00 – Belgia – Egipt (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 16 iunie, ora 4:00 – Iran – Noua Zeelandă (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 21 iunie, ora 22:00 – Belgia – Iran (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 22 iunie, ora 4:00 – Noua Zeelandă – Egipt (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 27 iunie, ora 6:00 – Egipt – Iran (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
  • 27 iunie, ora 6:00 – Noua Zeelandă – Belgia (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Cupa Mondială, Grupa H, program complet. Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay

  • 15 iunie, ora 19:00 – Spania – Insulele Capului Verde (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 16 iunie, ora 1:00 – Arabia Saudită – Uruguay (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 21 iunie, ora 19:00 – Spania – Arabia Saudită (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 22 iunie, ora 1:00 – Uruguay – Insulele Capului Verde (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 27 iunie, ora 3:00 – Insulele Capului Verde – Arabia Saudită (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
  • 27 iunie, ora 3:00 – Uruguay – Spania (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Cupa Mondială, Grupa I, program complet. Grupa I: Franţa, Senegal, Irak, Norvegia

  • 16 iunie, ora 22:00 – Franța – Senegal (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 17 iunie, ora 1:00 – Irak – Norvegia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 23 iunie, ora 0:00 – Franța – Irak (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 23 iunie, ora 3:00 – Norvegia – Senegal (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 26 iunie, ora 22:00 – Norvegia – Franța (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 26 iunie, ora 12:00 – Senegal – Irak (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Cupa Mondială, Grupa J, program complet. Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

  • 17 iunie, ora 4:00 – Argentina – Algeria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 16 iunie, ora 7:00 – Austria – Iordania (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 22 iunie, ora 20:00 – Argentina – Austria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 23 iunie, ora 6:00 – Iordania – Algeria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 28 iunie, ora 5:00 – Algeria – Austria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 28 iunie, ora 5:00 – Iordania – Argentina (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Cupa Mondială, Grupa K, program complet. Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia

  • 17 iunie, ora 20:00 – Portugalia – RD Congo (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 18 iunie, ora 5:00 – Uzbekistan – Columbia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 23 iunie, ora 20:00 – Portugalia – Uzbekistan (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 24 iunie, ora 5:00 – Columbia – RD Congo (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 28 iunie, ora 2:30 – Columbia – Portugalia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 28 iunie, ora 2:30 – RD Congo – Uzbekistan (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Cupa Mondială, Grupa L, program complet. Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama

  • 17 iunie, ora 23:00 – Anglia – Croația (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 18 iunie, ora 2:00 – Ghana – Panama (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 23 iunie, ora 23:00 – Anglia – Ghana (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 24 iunie, ora 2:00 – Panama – Croația (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 28 iunie, ora 00:00 – Panama – Anglia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 28 iunie, ora 00:00 – Croația – Ghana (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Program 16-mi de finală la Cupa Mondială

După faza grupelor, urmează faza 16-imilor de finală. Iată cum vor fi structurate meciurile începând cu 28 iunie!

Duminică, 28 iunie

  • Locul 2 din Grupa A – Locul 2 din Grupa B (Meciul 73) Los Angeles, SUA
  • Locul 1 din Grupa E – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/B/C/D/F) (Meciul 74) Boston, SUA

Luni, 29 iunie

  • Locul 1 din Grupa F – Locul 2 din Grupa C (Meciul 75) Monterrey, Mexic
  • Locul 1 din Grupa C – Locul 2 din Grupa F (Meciul 76) Houston, SUA

Marți, 30 iunie

  • Locul 1 din Grupa I – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/D/F/G/H) (Meciul 77) New York City, SUA
  • Locul 2 din Grupa E – Locul 2 din Grupa I (Meciul 78) Dallas, SUA
  • Locul 1 din Grupa A – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/E/F/H/I) (Meciul 79) Mexico City, Mexic

Miercuri, 1 iulie

  • Locul 1 din Grupa L – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/H/I/J/K) (Meciul 80) Atlanta, SUA
  • Locul 1 din Grupa D – Cel mai bun loc 3 (Grupele B/E/F/I/J) (Meciul 81) San Francisco, SUA
  • Locul 1 din Grupa G – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/E/H/I/J) (Meciul 82) Seattle, SUA

Joi, 2 iulie

  • Locul 2 din Grupa K – Locul 2 din Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada
  • Locul 1 din Grupa H – Locul 2 din Grupa J (Meciul 84) Los Angeles, SUA
  • Locul 1 din Grupa B – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/F/G/I/J) (Meciul 85) Vancouver, Canada

Vineri, 3 iulie

  • Locul 1 din Grupa J – Locul 2 din Grupa H (Meciul 86) Miami, SUA
  • Locul 1 din Grupa K – Cel mai bun loc 3 (Grupele D/E/I/J/L) (Meciul 87) Kansas, SUA
  • Locul 2 din Grupa D – Locul 2 din Grupa G (Meciul 88) Dallas, SUA

Program optimi de finală ale Cupei Mondiale 2026

Faza optimilor debutează pe 4 iulie!

Sâmbătă, 4 iulie

  • Câștigătorul Meciului 74 – Câștigătorul Meciului 77 (Meciul 89) Philadelphia, SUA
  • Câștigătorul Meciului 73 – Câștigătorul Meciului 75 (Meciul 90) Houston, SUA

Duminică, 5 iulie

  • Câștigătorul Meciului 76 – Câștigătorul Meciului 78 (Meciul 91) New York City, SUA
  • Câștigătorul Meciului 79 – Câștigătorul Meciului 80 (Meciul 92) Mexico City, Mexic

Luni, 6 iulie

  • Câștigătorul Meciului 83 – Câștigătorul Meciului 84 (Meciul 93) Dallas, SUA
  • Câștigătorul Meciului 81 – Câștigătorul Meciului 82 (Meciul 94) Seattle, SUA

Marți, 7 iulie

  • Câștigătorul Meciului 86 – Câștigătorul Meciului 88 (Meciul 95) Atlanta, SUA
  • Câștigătorul Meciului 85 – Câștigătorul Meciului 87 (Meciul 96) Vancouver, Canada

Program sferturi de finală Cupa Mondială 2026

Sferturile debutează pe 9 iulie!

Joi, 9 iulie

  • Câștigătorul Meciului 89 – Câștigătorul Meciului 90 (Meciul 97) Boston, SUA

Vineri, 10 iulie

  • Câștigătorul Meciului 93 – Câștigătorul Meciului 94 (Meciul 98) Los Angeles, SUA

Sâmbătă, 11 iulie

  • Câștigătorul Meciului 91 – Câștigătorul Meciului 92 (Meciul 99) Miami, SUA
  • Câștigătorul Meciului 95 – Câștigătorul Meciului 96 (Meciul 100) Kansas, SUA

Program semifinale Cupa Mondială 2026

Semifinalele de la Cupa Mondială 2026 se desfășoară pe 14 și 15 iulie!

Marți, 14 iulie

Câștigătorul Meciului 97 – Câștigătorul Meciului 98 (Meciul 101) Dallas, SUA

Miercuri, 15 iulie

Câștigătorul Meciului 99 – Câștigătorul Meciului 100 (Meciul 102) Atlanta, SUA

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Program Finală Cupa Mondială 2026

Finala mică

Sâmbătă, 18 iulie – Locul 2 din Meciul 101 – Locul 2 din Meciul 102 (Meciul 103) Miami, SUA

Finala mare

Duminică, 19 iulie – Câștigătorul Meciului 101 – Câștigătorul Meciului 102 (Meciul 104) New York City, SUA

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Campionatul Mondial 2026

Toate informațiile momentului despre CM 2026 sunt pe as.ro, iar cele mai tari meciuri si momente video sunt în AntenaPLAY!

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