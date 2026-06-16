Cum arată în realitate suporterul care a șocat Internetul din tribunele Campionatului Mondial 2026. Puțini știu cine e

Un suporter a șocat Internetul din tribunele Campionatului Mondial 2026 cu înfățișarea sa, care a dus la numeroase controverse.

La fiecare ediție a Campionatului Mondial, unii fani reușesc să atragă atenția la nivel internațional.

La ediția din 2026, mai mulți suporteri au devenit deja virali. Printre aceștia se numără și un fan scoțian în vârstă de 22 de ani, care a mers pe jos peste 4.000 de kilometri de la Los Angeles la Boston, scrie PopRant.

Pe Internet au circulat chiar și videoclipuri cu o rață care se plimba purtând tricoul naționalei Mexicului.

Dar cel care a atras atenția tuturor a fost Udi Neco, un suporter din Turcia care a uimit cu aspectul său.

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Cum arată în realitate suporterul care a șocat Internetul din tribunele Campionatului Mondial 2026

Suporterul cunoscut sub porecla Udi Neco (numele real Necdet Olcerman) e fan al clubului Besiktas și al echipei naționale a Turciei. Apariția sa spectaculoasă în tribune la meciul dintre Turcia și Australia a captat atenția utilizatorilor din întreaga lume.

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Udi Neco își vopsește fața într-un negru intens. Își lasă părul și barba albe, în semn de susținere pentru Besiktas, care folosește culorile alb și negru.

Potrivit surselor, e fost membru al Jandarmeriei Turce și s-a întâlnit de mai multe ori cu președintele clubului, Hasan Arat. De asemenea, e foarte activ pe rețelele sociale și poate fi văzut la majoritatea meciurilor lui Besiktas și ale naționalei Turciei.

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Turcia nu a avut cel mai bun debut la Cupa Mondială. A pierdut primul meci cu Australia, scor 2-0. Chiar dacă Turcia nu a avut succes la meciul recent, Udi Neco a reușit să atragă atenția la nivel mondial.

Deși aspectul lui a fost apreciat de fanii Besiktas de-a lungul anilor, noua atenție mondială a dus la mai multe controverse.

Aspectul său neobișnuit a declanșat și o dezbatere aprinsă online. Unii utilizatori au întrebat dacă înfățișarea sa poate fi considerată „blackface”, considerată rasistă. Alții au apărat-o ca pe o expresie a pasiunii pentru fotbal.

Înfățișarea lui Udi Neco a cauzat o controversă online

Fotografiile în care Udi Neco privea intens din tribune s-au răspândit rapid pe X, Instagram și TikTok.

În timp ce unii au admirat dedicarea și stilul său unic, alții au pus sub semnul întrebării dacă aspectul său ar putea fi interpretat drept blackface.

„Da, dar Turcia nu a colonizat niciodată alte țări,” a scris un utilizator, care a sugerat și că încărcătura istorică asociată conceptului de blackface e diferită în afara SUA.

Când un alt utilizator a întrebat dacă noțiunea de blackface e universală, cineva a răspuns: „Nu, blackface e un fenomen american.”

Alții nu au fost de acord și au subliniat că au existat controverse similare și în alte țări europene.

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„Hai să fim serioși, nu poți scăpa nepedepsit cu blackface nicăieri în Europa. E o formă de ignoranță americană să crezi că totul este localizat doar în America,” a scris un alt utilizator.

Unii utilizatori l-au apărat pe Neco și au explicat că aspectul său este legat de cultura fotbalului și nu de rasă.

„Nu, e stilul lui. Susține o echipă numită Besiktas, iar culorile clubului sunt alb și negru. De aceea se vopsește în aceste culori la fiecare meci. E practic personajul lui de pe internet,” a scris un alt utilizator.