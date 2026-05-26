LISA, Anitta și Rema au lansat împreună un nou hit care va fi interpretat live pe scenă în deschiderea Cupei Mondiale 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 Mai 2026, 08:59 | Actualizat Marti, 26 Mai 2026, 09:07
Anitta a lansat un single pentru albumul oficial al Cupei Mondiale. Piesa va fi interpretată live în ceremonia de deschidere | Profimedia Images
Cel mai nou single lansat pentru Albumul Oficial al Cupei Mondiale FIFA 2026™ aduce în prim-plan influențe muzicale din toate colțurile lumii.

Anitta a lansat un single pentru albumul oficial al Cupei Mondiale

LISA, Anitta și Rema și-au unit forțele pentru piesa „Goals”, o colaborare spectaculoasă care combină ritmuri de latin pop, K-pop și Afrobeats într-un adevărat imn al energiei și diversității globale, arată acest site.

Melodia va fi interpretată live pentru prima dată în cadrul ceremoniei grandioase de deschidere de pe stadionul din Los Angeles, programată vineri, 12 iunie. Piesa este disponibilă deja pe toate platformele importante de streaming, alături de videoclipul oficial lansat simultan.

„Goals” face parte din Albumul Oficial al Cupei Mondiale FIFA 2026™, proiect muzical lansat prin SALXCO UAM și Def Jam Recordings. Producția poartă semnătura câștigătorului Grammy Cirkut și reunește influențe sonore moderne care definesc muzica internațională actuală.

Noua piesă îmbină perfect stilurile celor trei artiști și reflectă spiritul fără granițe al Cupei Mondiale. Ritmurile latino, influențele africane și energia K-pop transformă „Goals” într-o melodie vibrantă, creată special pentru atmosfera unui eveniment sportiv urmărit de milioane de oameni din întreaga lume.

LISA a declarat că participarea la albumul oficial al Cupei Mondiale reprezintă o experiență specială pentru ea.

„Este foarte emoționant să fac parte din Albumul Oficial FIFA World Cup anul acesta. Muzica are puterea de a uni oamenii din întreaga lume, iar colaborarea cu Anitta și Rema a fost o adevărată onoare”, a spus artista.

Ce legătură are Anitta cu Campionatul Mondial 2026

La rândul ei, Anitta a vorbit despre legătura emoțională pe care o are cu turneul mondial.

„Sunt braziliancă, iar Cupa Mondială a făcut mereu parte din viața și amintirile mele. Este incredibil să pot contribui acum la istoria competiției prin această colaborare cu LISA și Rema”, a transmis cântăreața.

Și Rema consideră că proiectul reprezintă un moment important pentru muzica internațională.

„Trei continente, o singură piesă. Faptul că am reușit să aducem împreună stilurile noastre muzicale este un moment uriaș pentru muzica de pe scena globală”, a declarat artistul.

Fanii vor putea vedea prestația live a celor trei artiști în cadrul ceremoniei de deschidere din Statele Unite, înaintea primului meci al turneului.

Albumul Oficial al Cupei Mondiale FIFA 2026™ continuă astfel să prindă contur prin colaborări internaționale spectaculoase și piese care reunesc artiști din diferite genuri muzicale și culturi. După lansările „Lighter”, „Por Ella”, „Echo” și „Illuminate”, noua piesă „Goals” consolidează direcția globală a proiectului și atmosfera multiculturală care va defini competiția din 2026.

