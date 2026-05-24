Cine este noua iubită a lui Kylian Mbappé. Ester Exposito, actrița superbă care i-ar fi cucerit inima starului francez

Ester Exposito, o actriță superbă, ar fi noua iubită a lui Kylian Mbappé. Despre cine e vorba.

Cine este noua iubită a lui Kylian Mbappe. Ester Exposito, actrița superbă care i-ar fi cucerit inima starului francez | Profimedia Images

Cine este Ester Exposito, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Kylian Mbappé. Starul lui Real Madrid trăiește o nouă poveste de dragoste.

Cine este noua iubită a lui Kylian Mbappé

Kylian Mbappé pare să fi găsit echilibrul în viața personală într-o perioadă complicată pentru cariera sa la Real Madrid. În timp ce clubul madrilen traversează momente dificile în lupta pentru titlul din La Liga, superstarul francez ar trăi o frumoasă poveste de dragoste alături de celebra actriță spaniolă Ester Exposito.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Atacantul în vârstă de 27 de ani a fost surprins în repetate rânduri alături de actrița devenită celebră datorită serialului „Elite”, iar imaginile au alimentat imediat zvonurile despre relația dintre cei doi. După pauza internațională din luna martie, Kylian Mbappé a fost văzut îmbrățișând-o pe Ester și plimbându-se cu aceasta prin Madrid.

Speculațiile au devenit și mai puternice după ce cei doi au fost observați urcând împreună într-un avion privat spre Paris și luând cina într-un restaurant exclusivist. Potrivit presei internaționale, relația lor ar fi început să se apropie tot mai mult de una oficială, arată acest site.

Mai recent, după accidentarea suferită de Kylian Mbappé, fotbalistul a ales să își petreacă perioada de recuperare în Italia, alături de actrița spaniolă. Cei doi au fost văzuți în zona Castello, într-o destinație de lux de pe litoralul italian, unde au atras imediat atenția localnicilor și turiștilor.

Detalii despre fotbalistul francez

Conform informațiilor apărute în presa internațională, Kylian Mbappé și Ester Exposito au călătorit împreună pentru câteva zile de relaxare, în contextul în care fotbalistul se confruntă cu probleme musculare. În fotografiile care circulă online, cei doi apar extrem de apropiați și relaxați.

Citește și: FIFA va organiza trei ceremonii de deschidere la Cupa Mondială. Ce artiști vor urca pe scenă

Primele zvonuri despre relația lor au apărut la începutul lunii martie 2026, atunci când au fost surprinși împreună la Paris. Presa a publicat imagini cu cei doi într-un hotel de lux, dar și în timpul unei ieșiri la bowling, unde păreau foarte apropiați și fericiți.

Un alt detaliu remarcat rapid de fani este faptul că Kylian Mbappé o urmărește pe Ester Exposito pe Instagram, acolo unde actrița are un succes impresionant. Vedeta spaniolă a devenit un adevărat fenomen online și are peste 24 de milioane de urmăritori pe platforma de socializare.

Ester Exposito și-a câștigat faima internațională după rolul Carla Roson Caleruega din serialul Netflix „Elite”. Apariția sa în producția pentru adolescenți a transformat-o într-una dintre cele mai populare actrițe tinere din Spania.

De-a lungul carierei, aceasta a jucat și în filme precum „Lost in the Night”, „Your Son”, „Venus” și „When Angels Sleep”. Pasiunea pentru actorie a început încă din copilărie, iar talentul său a fost remarcat rapid în industrie.

Actrița a câștigat și premiul pentru cea mai bună actriță la Madrid Theatre Awards, atât în 2013, cât și în 2015, confirmând că succesul ei nu se rezumă doar la popularitatea din online.