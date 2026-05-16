Survivor, 16 mai 2026. Cine a câștigat colanul de imunitate. Cu ce situație neașteptată s-a confruntat Gabi Tamaș pe traseu

În ediția de sâmbătă din Survivor România, de pe 16 mai 2026, concurenții au avut parte de un joc intens. Traseul nu a fost deloc ușor, iar obstacolele au fost o adevărată provocare pentru toată lumea. La final, o singură persoană a câștigat colanul de imunitate.

Publicat: Sambata, 16 Mai 2026, 23:30 | Actualizat Sambata, 16 Mai 2026, 15:03
O nouă săptămână a început pentru concurenți la Survivor România 2026. După un joc de recompensă cu surprize, Adi Vasile a venit cu o nouă veste. Tribul trebuie să lupte pentru imunitate, un avantaj uriaș în competiția din Republica Dominicană.

Cel care reușește să obțină colanul nu poate intra la duel. Așadar, nu poate fi eliminat din concurs.

Pentru că etapa finală se apropie cu pași rapizi, prezentatorul TV le-a dat o nouă provocare concurenților. Traseul pe care trebuie să se confrunte aceștia este plin de obstacole, iar o singură greșeală îi poate costa locul în emisiune.

„O să începeți de aici, de pe ponton. O să intrați în apă și veți înota până ajungeți la următorul ponton. Acolo urmează o parte comună. Acea plasă pe care trebuie să o traversați. Ulterior, vă veți întoarce fiecare mergând pe acele obstacole spre mal. Atenție! Vor exista câteva platforme instabile pe care va trebui să treceți, iar la final săriți încă o dată în apă pentru a ajunge aici, de unde ați plecat.

Și partea finală. O să aruncați cu discuri de lemn și trebuie să doborâți toate totemurile care sunt pe masă. În cazul în care unul dintre ele nu va cădea și va fi doar într-o parte nu aveți voie să resetați absolut deloc. O să plecați în acest joc având fiecare câte două vieți. Veți trage încă o dată la sorți acele numere. Și vă spun de pe acum că cine va trage numărul 11 va fi promovat automat, fără să lupte, la următoarea tragere la sorți. Pierdeți viețile, ieșiți din jocul de imunitate!”, a anunțat Adi Vasile despre jocul de imunitate de astăzi, 16 mai 2026.

Cine a câștigat colanul de imunitate în ediția Survivor România de pe 16 mai 2026

Ultima confruntare a jocului de imunitate s-a dat între Lucian Popa și Gabi Tamaș. Cei doi s-au luptat din greu pentru a pune mâna pe marele avantaj al săptămânii, însă doar unul s-a putut bucura de el.

Deși a întâmpinat o situație dificilă pe traseu, fostul fotbalist a reușit să câștige colanul de imunitate al săptămânii. Se pare că nici căzătura în apă nu l-a făcut pe Gabi Tamaș să se oprească pe traseu.

„L-am învins cu un avans foarte mare din partea lui, cu propriile lui arme. A avut un avantaj mare, am căzut. Eram în apă, nu știam pe unde să mă urc. Am stat un pic și m-am gândit că o să trag la final. La mine meciul se termină când aud fluierul de final. Am tras de mine, am ajuns, cu un mic dezavantaj”, a spus Gabi Tamaș.

„Am avut un avantaj foarte mare, m-am precipitat la ultimul cub. M-am relaxat când l-am văzut în apă. E o înfrângere dureroasă. A fost mai bun! Asta este! (...) Nu neapărat că mă simt în pericol, sunt imun! Nu am nicio problemă dacă mă duc la duel sau dacă plec acasă”, a adăugat Lucian Popa.

Survivor România 2026 se vede în fiecare vineri, de la 20:30, iar de sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

