Campanie în bikini înainte de mondial. Cum s-a pozat Georgina lui Ronaldo

Georgina Rodriguez nu lasă nimic la voia întâmplării atunci când vine vorba despre aparițiile sale. Cea mai recentă campanie în bikini a uimit.

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 16 Mai 2026, 08:14 | Actualizat Sambata, 16 Mai 2026, 08:44
Campanie în bikini inainte de mondial. Cum s-a pozat Georgina lui Ronaldo | Profimedia Images
Georgina Rodriguez incendiază rețelele sociale înainte de noul record pregătit de Cristiano Ronaldo

Campanie în bikini înainte de mondial

În timp ce Cristiano Ronaldo se pregătește pentru ceea ce ar putea deveni a șasea sa participare la Cupa Mondială, un record absolut în fotbalul masculin, partenera sa, Georgina Rodriguez, a reușit să atragă toate privirile printr-o nouă apariție spectaculoasă.

Modelul argentino-spaniol a pozat recent într-o campanie de beachwear pentru brandul Calzedonia, companie al cărei ambasador este de mai mulți ani. Georgina și-a etalat silueta într-un costum de baie cu imprimeu animal print, rezultat al lunilor intense de antrenamente la sală și sesiuni solicitante de box. Fanii au remarcat imediat transformarea și disciplina de care dă dovadă, mulți comparând stilul ei de viață cu cel al celebrului fotbalist portughez.

La 41 de ani, Ronaldo continuă să impresioneze prin condiția sa fizică excepțională. Starul lui Al Nassr urmează un program strict de pregătire și este așteptat să poarte din nou tricoul cu numărul 7 al naționalei Portugaliei la Cupa Mondială din 2026, organizată în Statele Unite, Canada și Mexic. Atacantul rămâne singurul fotbalist din istorie care a marcat la cinci ediții diferite ale Cupei Mondiale.

Există deja speculații privind o posibilă nouă confruntare între Ronaldo și marele său rival, Lionel Messi, ceea ce ar putea transforma turneul din 2026 într-un ultim duel memorabil între cele două legende ale fotbalului mondial.

Povestea de dragoste dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez

Dincolo de carierele impresionante și succesul mediatic, povestea dintre Cristiano și Georgina continuă să fascineze publicul din întreaga lume. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Georgina lucra ca asistentă de vânzări într-un magazin Gucci, iar relația lor s-a transformat rapid într-una dintre cele mai urmărite povești din lumea sportului și a divertismentului.

Cuplul s-a logodit anul trecut și are împreună o familie numeroasă: Cristiano Jr., în vârstă de 15 ani, gemenii Mateo și Eva, de opt ani, Alana Martina, tot de opt ani, și mezina Bella Esmeralda, în vârstă de patru ani.

În timp ce Ronaldo continuă să scrie istorie pe teren, Georgina demonstrează că este mult mai mult decât partenera unui superstar, devenind ea însăși un adevărat fenomen de imagine și o sursă de inspirație pentru milioane de oameni din întreaga lume.

