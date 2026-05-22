Reacția lui Neymar după convocarea la Campionatul Mondial 2026 a devenit virală. Ce a făcut

Neymar, golgheterul all-time al naționalei Braziliei, cu 79 de goluri marcate în 128 de meciuri, va participa la al patrulea Campionat Mondial din cariera sa.

Publicat: Vineri, 22 Mai 2026, 09:15 | Actualizat Vineri, 22 Mai 2026, 09:27
Neymar a fost copleșit de emoții luni seară, după ce a fost inclus în lotul de 26 de jucători al Braziliei pentru Campionatul Mondial.

Atacantul în vârstă de 34 de ani, care nu a mai evoluat pentru naționala Braziliei din octombrie 2023, era considerat incert pentru turneul din această vară, în contextul în care a încercat să își recapete forma fizică după mai mulți ani afectați de accidentări.

Mai mult, după ce Neymar a simțit un disconfort la gambă în timpul meciului dintre Santos și Coritiba, disputat duminică 17 mai 2026, presa din Brazilia susținea că selecționerul Carlo Ancelotti ar fi pregătit două variante diferite ale lotului până în ultimul moment, arată acest site.

Una dintre liste îl includea pe Neymar, în timp ce cealaltă variantă îl avea pe atacantul lui Chelsea, Joao Pedro, care în cele din urmă nu a prins lotul final.

„L-am evaluat pe Neymar pe parcursul întregului an și am observat că în ultima perioadă a jucat constant și și-a îmbunătățit condiția fizică”, a explicat Carlo Ancelotti în cadrul unei conferințe de presă.

„Are același rol și aceleași responsabilități ca toți ceilalți jucători, însă este un fotbalist cu experiență. Este adevărat că în anumite poziții am preferat experiența”, a adăugat tehnicianul italian.

Neymar va participa astfel la al patrulea Campionat Mondial din cariera sa, după edițiile din 2014, 2018 și 2022. Reacția sa după anunțul oficial a devenit rapid virală pe rețelele sociale.

Într-un videoclip publicat de prietenul său apropiat, Cris Guedes, care a surprins momentul în timpul unui live stream, fostul star al Barcelonei și PSG apare zâmbind larg și transmițând un mesaj emoționant celor care îl urmăreau.

Ce a declarat Neymar

După victoria echipei Santos împotriva lui Coritiba, Neymar s-a declarat optimist în privința stării sale fizice.

„Din punct de vedere fizic mă simt foarte bine. M-am îmbunătățit de la meci la meci”, a spus brazilianul.

„Au fost ani de muncă grea și, în același timp, foarte multe lucruri neadevărate spuse despre starea mea și despre ceea ce făceam. Este trist modul în care oamenii vorbesc despre asta.”

Neymar a continuat: „Am muncit mult, în liniște, acasă, suferind din cauza comentariilor oamenilor, iar acum totul a funcționat. Am ajuns acolo unde îmi doream, într-o stare bună. Sunt fericit cu prestațiile mele și cu tot ceea ce am realizat până acum.”

Lotul complet al Braziliei pentru Campionatul Mondial 2026

Portari: Alisson Becker, Ederson, Weverton

Fundași: Marquinhos, Gabriel, Gleison Bremer, Leo Pereira, Roger Ibanez, Wesley Franca, Danilo, Alex Sandro, Douglas Santos

Mijlocași: Casemiro, Bruno Guimaraes, Fabinho, Danilo, Lucas Paqueta

Atacanți: Vinicius Jr, Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Neymar, Endrick, Rayan, Igor Thiago

