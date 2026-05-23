Antena Căutare
Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Stiri Shakira caută dansatori pentru Campionatul Mondial 2026. Artista se pregătește în acest sens

Shakira caută dansatori pentru Campionatul Mondial 2026. Artista se pregătește în acest sens

Shakira are un plan bine pus la punct în acest sens. Ce își dorește diva pentru Campionatul Mondial 2026 în materie de dansatori.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 23 Mai 2026, 07:50 | Actualizat Sambata, 23 Mai 2026, 07:53
Galerie
Shakira caută dansatori pentru Campionatul Mondial 2026. Artista se pregătește în acest sens | Profimedia Images
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Shakira pregătește unul dintre cele mai spectaculoase momente artistice din istoria Campionatului Mondial de fotbal și caută dansatori care să urce alături de ea pe scena finalei programate în vara anului 2026.

Shakira caută dansatori pentru Campionatul Mondial 2026

Artista columbiană, una dintre cele mai cunoscute vedete latino din lume, a atras deja atenția fanilor după ce a anunțat că își dorește un show grandios și memorabil pentru evenimentul care va avea loc pe 19 iulie, la New York.

Până în acest moment, printre cei mai norocoși selecționați se numără copiii din celebrul grup ugandez „Triplets Ghetto Kids”, deveniți cunoscuți la nivel internațional datorită videoclipurilor virale publicate pe rețelele sociale, arată acest site.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Micii dansatori au impresionat-o pe Shakira după ce au realizat o coregrafie spectaculoasă pe melodia „Dai Dai”, una dintre piesele oficiale ale Cupei Mondiale. Cântecul este interpretat de artistă împreună cu rapperul nigerian Burna Boy și a strâns deja milioane de vizualizări online.

Videoclipul realizat de copiii din Uganda a devenit rapid viral, iar reacția Shakirei nu a întârziat să apară. Artista i-a invitat deja în Statele Unite pentru a lua parte la pregătirile pentru marele spectacol.

Citește și: FIFA va organiza trei ceremonii de deschidere la Cupa Mondială. Ce artiști vor urca pe scenă

Cu toate acestea, selecția nu este încă încheiată, iar vedeta a transmis că își dorește să descopere și alte talente care să participe la momentul artistic din pauza finalei.

„Voi avea nevoie de dansatori pentru showul de la pauza finalei. Vreau ca acest moment să fie special pentru noi toți și să rămână de neuitat. De aceea am decis să invit cât mai mulți oameni talentați să danseze alături de mine”, a declarat Shakira.

Ce se va întâmpla la Campionatul Mondial 2026 în deschidere

Finala Cupei Mondiale din 2026 va aduce și o premieră importantă în istoria competiției. Pentru prima dată, organizatorii au decis ca în pauza meciului decisiv să existe un adevărat spectacol muzical, inspirat de show-urile de la Super Bowl. Shakira va fi artista principală a evenimentului, iar apariția sa este așteptată cu mare interes de milioane de fani din întreaga lume.

Citește și: Reacția lui Neymar după convocarea la Campionatul Mondial 2026 a devenit virală. Ce a făcut

În paralel cu pregătirile pentru Cupa Mondială, artista a primit și o veste importantă din partea justiției spaniole. Înalta Curte din Spania a decis că Shakira nu poate fi considerată rezident fiscal pentru anul 2011 în dosarul de evaziune fiscală care a atras atenția presei internaționale în ultimii ani.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Judecătorii au stabilit că artista nu a petrecut suficient timp în Spania pentru a intra sub incidența obligațiilor fiscale din acea perioadă. Potrivit informațiilor publicate de Reuters, Shakira s-a aflat în țară doar 163 de zile, sub limita legală de 183 de zile necesară pentru a fi considerată rezident fiscal.

artistă în diferite ipostaze

Mai mult decât atât, autoritățile spaniole ar putea fi obligate să îi restituie artistei peste 60 de milioane de euro, sumă la care se adaugă taxele plătite ulterior și dobânzile aferente penalităților.

Reacția lui Neymar după convocarea la Campionatul Mondial 2026 a devenit virală. Ce a făcut...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr
Observatornews.ro Comoara descoperită în Prahova şi care ar putea rescrie istoria României. A fost găsită întâmplător Comoara descoperită în Prahova şi care ar putea rescrie istoria României. A fost găsită întâmplător
Antena 3 Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
SpyNews Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Reacția lui Neymar după convocarea la Campionatul Mondial 2026 a devenit virală. Ce a făcut
Reacția lui Neymar după convocarea la Campionatul Mondial 2026 a devenit virală. Ce a făcut
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
FIFA va organiza trei ceremonii de deschidere la Cupa Mondială. Ce artiști vor urca pe scenă
FIFA va organiza trei ceremonii de deschidere la Cupa Mondială. Ce artiști vor urca pe scenă
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan este decis să „arunce în aer” parteneriatul strategic cu SUA! Acuzații grave aduse de Sorin Grindeanu!
Ilie Bolojan este decis să „arunce în aer” parteneriatul strategic cu SUA! Acuzații grave aduse de Sorin... BZI
Problema industriei noastre de armament: are ținta, dar n-are pușca
Problema industriei noastre de armament: are ținta, dar n-are pușca Jurnalul
Jessie J a învins cancerul: Am plâns ore întregi și apoi am respirat pentru prima dată după un an...
Jessie J a învins cancerul: Am plâns ore întregi și apoi am respirat pentru prima dată după un an... Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
Sute de locuri de muncă noi în Maramureș, după deschiderea unei fabrici de componente electronice
Sute de locuri de muncă noi în Maramureș, după deschiderea unei fabrici de componente electronice Observator
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome 
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome  MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x