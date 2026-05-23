Shakira caută dansatori pentru Campionatul Mondial 2026. Artista se pregătește în acest sens

Shakira are un plan bine pus la punct în acest sens. Ce își dorește diva pentru Campionatul Mondial 2026 în materie de dansatori.

Shakira pregătește unul dintre cele mai spectaculoase momente artistice din istoria Campionatului Mondial de fotbal și caută dansatori care să urce alături de ea pe scena finalei programate în vara anului 2026.

Artista columbiană, una dintre cele mai cunoscute vedete latino din lume, a atras deja atenția fanilor după ce a anunțat că își dorește un show grandios și memorabil pentru evenimentul care va avea loc pe 19 iulie, la New York.

Până în acest moment, printre cei mai norocoși selecționați se numără copiii din celebrul grup ugandez „Triplets Ghetto Kids”, deveniți cunoscuți la nivel internațional datorită videoclipurilor virale publicate pe rețelele sociale, arată acest site.

Micii dansatori au impresionat-o pe Shakira după ce au realizat o coregrafie spectaculoasă pe melodia „Dai Dai”, una dintre piesele oficiale ale Cupei Mondiale. Cântecul este interpretat de artistă împreună cu rapperul nigerian Burna Boy și a strâns deja milioane de vizualizări online.

Videoclipul realizat de copiii din Uganda a devenit rapid viral, iar reacția Shakirei nu a întârziat să apară. Artista i-a invitat deja în Statele Unite pentru a lua parte la pregătirile pentru marele spectacol.

Cu toate acestea, selecția nu este încă încheiată, iar vedeta a transmis că își dorește să descopere și alte talente care să participe la momentul artistic din pauza finalei.

„Voi avea nevoie de dansatori pentru showul de la pauza finalei. Vreau ca acest moment să fie special pentru noi toți și să rămână de neuitat. De aceea am decis să invit cât mai mulți oameni talentați să danseze alături de mine”, a declarat Shakira.

Ce se va întâmpla la Campionatul Mondial 2026 în deschidere

Finala Cupei Mondiale din 2026 va aduce și o premieră importantă în istoria competiției. Pentru prima dată, organizatorii au decis ca în pauza meciului decisiv să existe un adevărat spectacol muzical, inspirat de show-urile de la Super Bowl. Shakira va fi artista principală a evenimentului, iar apariția sa este așteptată cu mare interes de milioane de fani din întreaga lume.

În paralel cu pregătirile pentru Cupa Mondială, artista a primit și o veste importantă din partea justiției spaniole. Înalta Curte din Spania a decis că Shakira nu poate fi considerată rezident fiscal pentru anul 2011 în dosarul de evaziune fiscală care a atras atenția presei internaționale în ultimii ani.

Judecătorii au stabilit că artista nu a petrecut suficient timp în Spania pentru a intra sub incidența obligațiilor fiscale din acea perioadă. Potrivit informațiilor publicate de Reuters, Shakira s-a aflat în țară doar 163 de zile, sub limita legală de 183 de zile necesară pentru a fi considerată rezident fiscal.

Mai mult decât atât, autoritățile spaniole ar putea fi obligate să îi restituie artistei peste 60 de milioane de euro, sumă la care se adaugă taxele plătite ulterior și dobânzile aferente penalităților.