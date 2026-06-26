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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Penalty ratat! Mike Maignan îl oprește pe Jorgen Strand Larsen | Norvegia - Franța

Penalty ratat! Mike Maignan îl oprește pe Jorgen Strand Larsen | Norvegia - Franța

Vineri, 26.06.2026, 23:50
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Kevin Pina profită de o eroare a lui Al Owais, dar șutează mult peste poartă | Capul Verde - Arabia Saudită

Kevin Pina profită de o eroare a lui Al Owais, dar șutează mult peste poartă | Capul Verde - Arabia Saudită

Sambata, 27.06.2026, 04:00 Ocazie Capul Verde! João Paulo Fernandes centrează periculos, apoi reia cu capul peste poartă | Capul Verde - Arabia Saudită

Ocazie Capul Verde! João Paulo Fernandes centrează periculos, apoi reia cu capul peste poartă | Capul Verde - Arabia Saudită

Sambata, 27.06.2026, 04:00 GOOOL Spania! Alex Baena înscrie de la distanță, după o eroare uriașă a lui Muslera (min. 41) | Uruguay - Spania

GOOOL Spania! Alex Baena înscrie de la distanță, după o eroare uriașă a lui Muslera (min. 41) | Uruguay - Spania

Sambata, 27.06.2026, 03:00 Iliman Ndiaye marchează spectaculos de la marginea careului (min. 82) | Senegal - Irak

Iliman Ndiaye marchează spectaculos de la marginea careului (min. 82) | Senegal - Irak

Vineri, 26.06.2026, 23:50 Sadio Mane reia din careu după centrarea lui Mbaye, dar nu nimerește poarta | Senegal - Irak

Sadio Mane reia din careu după centrarea lui Mbaye, dar nu nimerește poarta | Senegal - Irak

Vineri, 26.06.2026, 22:45 Ousmane Dembele reușește dubla cu o nouă execuție de excepție (min. 20) | Norvegia - Franța

Ousmane Dembele reușește dubla cu o nouă execuție de excepție (min. 20) | Norvegia - Franța

Vineri, 26.06.2026, 22:30 Ousmane Dembele înscrie spectaculos după pasa lui Kylian Mbappe (min. 7) | Norvegia - Franța

Ousmane Dembele înscrie spectaculos după pasa lui Kylian Mbappe (min. 7) | Norvegia - Franța

Vineri, 26.06.2026, 22:15 Abdoulaye Seck deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 4) | Senegal - Irak

Abdoulaye Seck deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 4) | Senegal - Irak

Vineri, 26.06.2026, 22:05 ”Se calcă pe cadavre!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Se calcă pe cadavre!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Vineri, 26.06.2026, 19:01 Furnicuțele 2026. Karmen Minune, despre compromisuri și regrete, mariaj și discriminare: „A pus câinele pe mine!”

Furnicuțele 2026. Karmen Minune, despre compromisuri și regrete, mariaj și discriminare: „A pus câinele pe mine!”

Logo show Vineri, 26.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Karmen Minune și Olga Barcari, joc de forță. Cine a lovit mai tare

Furnicuțele 2026. Karmen Minune și Olga Barcari, joc de forță. Cine a lovit mai tare

Logo show Vineri, 26.06.2026, 18:45 Furnicuțele 2026. Momentul în care Adrian Minune a plâns în hohote: „Nu mă mai opream!”

Furnicuțele 2026. Momentul în care Adrian Minune a plâns în hohote: „Nu mă mai opream!”

Logo show Vineri, 26.06.2026, 18:38
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