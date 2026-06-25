Toto Dumitrescu se află din nou implicat într-un scandal. Fiul lui Ilie Dumitrescu a ajuns la psihiatrie.

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia. Ce s-a întâmplat | facebook/instagram

Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a ajuns marți seară la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, după un incident petrecut într-un magazin din Sectorul 4 al Capitalei.

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, intervenția poliției a avut loc în urma unui apel la numărul de urgență 112, efectuat în jurul orei 18:00.

Sesizarea a fost făcută de o femeie care a reclamat faptul că un bărbat manifesta un comportament violent într-un magazin, unde ar fi distrus și răsturnat mai multe produse aflate la vânzare. După ce a părăsit locația, acesta ar fi fost implicat într-o dispută cu o femeie aflată în apropiere.

Articolul continuă după reclamă

Surse judiciare au precizat că persoana vizată este actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu. La sosirea echipajelor de poliție, bărbatul ar fi fost într-o stare de agitație accentuată și nu ar fi cooperat cu oamenii legii în vederea clarificării situației. Pentru a evita escaladarea incidentului și eventuale noi acte de violență, polițiștii au decis să îl imobilizeze și să îl transporte la Spitalul Obregia.

În urma evaluării medicale efectuate la unitatea sanitară, medicul de gardă a dispus internarea acestuia.

Anchetatorii au identificat și femeia cu care actorul ar fi avut altercația, stabilind că este partenera sa de viață. Aceasta nu a dorit să depună plângere împotriva lui, a refuzat emiterea unui ordin de protecție și nu a solicitat îngrijiri medicale. De asemenea, femeia nu a acceptat evaluarea riscului prevăzută în astfel de situații.

Pe numele lui Toto Dumitrescu a fost deschis un dosar penal din oficiu pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și pentru violență în familie.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Constantin Enceanu. Ce spune despre fanele care îi fac avansuri. Prin ce a trecut în anii de carieră

Nu este prima dată când actorul ajunge în atenția autorităților. În luna aprilie 2026, acesta a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare într-un dosar legat de un accident rutier produs în septembrie 2025, în zona bulevardului Primăverii din București, arată acest site.

Ce s-a întâmplat cu Toto Dumitrescu

La acea vreme, aflat la volanul unui SUV, Toto Dumitrescu a intrat în coliziune cu un autoturism condus de jucătoarea de tenis Ilinca Amariei. În urma impactului, mașina actorului a lovit și un al treilea vehicul aflat în intersecție. Sportiva a suferit răni la nivelul picioarelor și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Citește și: „Furnicuțele”, invitată Lora. Adevărul despre certurile din trupa Wassabi, ce spune artista despre colegele de trupă

După producerea accidentului, actorul a părăsit locul incidentului și a fost găsit ulterior într-un apartament din județul Ilfov. Investigațiile efectuate atunci au indicat prezența cocainei în organism, deși acesta a negat inițial consumul de substanțe interzise. Cu doar câteva săptămâni înainte de acel accident, Toto Dumitrescu fusese implicat într-un alt dosar privind suspiciuni de consum de droguri, însă cazul respectiv a fost clasat în urma rezultatelor analizelor de sânge.