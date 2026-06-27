Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby

Mary Crosby, actrița care a interpretat-o pe Kristin Shepherd în „Dallas”, a fost surprinsă recent în Malibu. Cum arată la 66 de ani și ce mai face fiica legendarului Bing Crosby.

Mary Crosby, actrița care a interpretat-o pe Kristin Shepherd în „Dallas”, a fost surprinsă recent în Malibu. Cum arată la 66 de ani și ce mai face fiica legendarului Bing Crosby. | Profimedia Images

Mary Crosby, actrița care a intrat în istoria televiziunii datorită rolului lui Kristin Shepherd din serialul de succes „Dallas”, a fost surprinsă recent de paparazzi în Malibu, în timp ce ieșea la cumpărături. La 66 de ani, vedeta are un look complet diferit față de perioada în care milioane de telespectatori o urmăreau pe micile ecrane, iar mulți cu greu ar mai recunoaște-o.

Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani

Îmbrăcată lejer și fără machiaj strident, Mary Crosby a afișat un stil relaxat, departe de strălucirea de la Hollywood. Deși s-a retras de ani buni din prim-planul industriei de divertisment, actrița continuă să atragă atenția fanilor care își amintesc cu nostalgie de celebrul serial.

Mary Crosby provine dintr-o familie celebră. Ea este fiica regretatului Bing Crosby, unul dintre cei mai mari artiști americani ai secolului trecut, și a celei de-a doua sale soții, Kathryn Grant, actriță cunoscută în anii '50 și '60.

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Inspirată de cariera părinților săi, Mary a ales și ea drumul actoriei. A debutat pe micul ecran în 1967, iar în anii următori a apărut în numeroase producții de televiziune. Consacrarea avea însă să vină în 1979, când a fost distribuită în rolul Kristin Shepherd în serialul fenomen „Dallas”.

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Cum arată azi actrița Mary Crosby

Personajul interpretat de Mary Crosby era sora mai mică și manipulatoare a lui Sue Ellen Ewing, interpretată de Linda Gray. Ambițioasă și lipsită de scrupule, Kristin a devenit rapid unul dintre cele mai controversate personaje ale serialului, fiind implicată în numeroase intrigi și conflicte.

Momentul care a făcut istorie în televiziune a venit în 1980, când Kristin Shepherd a fost dezvăluită drept persoana care l-a împușcat pe J.R. Ewing, personajul interpretat de Larry Hagman. Episodul a dat naștere celebrului fenomen mondial „Who shot J.R.?” („Cine l-a împușcat pe J.R.?”), unul dintre cele mai mari mistere din istoria televiziunii. Dezvăluirea identității atacatorului a fost urmărită de zeci de milioane de telespectatori din întreaga lume și a rămas unul dintre cele mai memorabile momente din cultura pop.

După succesul uriaș din „Dallas”, Mary Crosby a continuat să joace în filme și seriale de televiziune, însă niciun alt rol nu a mai egalat impactul personajului Kristin Shepherd. În ultimii ani, actrița a preferat o viață discretă, departe de lumina reflectoarelor.