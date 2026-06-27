07:30

Arabella, fiica Ivankăi Trump și nepoata lui Donald, este copia fidelă a mamei sale. Cele mai recente imagini au făcut senzație

07:00

Programul zilei a 17-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1, Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY

06:00

Leandro Trossard deschide scorul cu un șut din apropierea porții, după un corner (min. 28) | Noua Zeelandă - Belgia

06:00

Ahmed Saber deschide scorul după o serie de erori în defensiva iraniană (min. 5) | Egipt - Iran

04:00

Kevin Pina profită de o eroare a lui Al Owais, dar șutează mult peste poartă | Capul Verde - Arabia Saudită

04:00

Ocazie Capul Verde! João Paulo Fernandes centrează periculos, apoi reia cu capul peste poartă | Capul Verde - Arabia Saudită