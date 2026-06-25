Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Reacția Ancăi Serea după ce s-a spus că ar divorța de Adi Sînă: „Revin cu lămuriri”

Reacția Ancăi Serea după ce s-a spus că ar divorța de Adi Sînă: „Revin cu lămuriri”

Anca Serea a făcut primele declarații legate de faptul că ar divorța. Ce a declarat vedeta.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Iunie 2026, 10:22 | Actualizat Joi, 25 Iunie 2026, 10:23
Reacția Ancăi Serea după ce s-a spus că ar divorța de Adi Sînă: „Revin cu lămuriri” | facebook/instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Anca Serea a reacționat după ce în mediul online au apărut zvonuri potrivit cărora relația sa cu Adi Sînă ar fi ajuns la final.

Reacția Ancăi Serea după ce s-a spus că ar divorța de Adi Sînă: „Revin cu lămuriri”

Speculațiile au luat amploare în ultimele zile, după ce mai mulți internauți au analizat activitatea celor doi pe rețelele de socializare și au ajuns la concluzia că ceva s-ar fi schimbat între ei.

Totul a pornit de la observațiile făcute de fani, care au remarcat că artistul și soția sa nu mai publică atât de des fotografii împreună, așa cum obișnuiau în trecut. În plus, un alt detaliu care a atras atenția a fost faptul că Anca Serea nu l-ar mai urmări pe Adi Sînă pe una dintre platformele de socializare. Aceste aspecte au fost suficiente pentru a alimenta discuțiile și pentru a genera numeroase comentarii, arată acest site.

Articolul continuă după reclamă

Pe rețelele sociale au apărut rapid păreri dintre cele mai diverse. În timp ce unii și-au exprimat regretul la gândul că familia lor s-ar putea confrunta cu probleme, alții au readus în atenție zvonuri mai vechi care au circulat de-a lungul anilor în spațiul online. Cu toate acestea, niciuna dintre afirmațiile făcute de utilizatori nu a fost susținută de dovezi concrete.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Constantin Enceanu. Ce spune despre fanele care îi fac avansuri. Prin ce a trecut în anii de carieră

Pe măsură ce subiectul a fost preluat de publicațiile mondene, Anca Serea a decis să transmită un mesaj urmăritorilor săi. Fosta prezentatoare TV a publicat un videoclip pe Instagram, în care a lăsat să se înțeleagă că informațiile apărute nu reflectă realitatea și că intenționează să clarifice situația.

„Revin cu lămuriri legate de un subiect aberant”, a scris aceasta în dreptul filmării postate la secțiunea Story.

Ce a spus Anca Serea

Vizibil deranjată de amploarea pe care au luat-o zvonurile, vedeta a mărturisit că a primit numeroase apeluri și mesaje încă de la primele ore ale dimineții. Ea a criticat modul în care au fost tratate informațiile și a transmis că își dorește mai multă responsabilitate din partea celor care aleg să publice astfel de subiecte.

Citește și: „Furnicuțele”, invitată Lora. Adevărul despre certurile din trupa Wassabi, ce spune artista despre colegele de trupă

Anca Serea nu a oferit atunci explicații suplimentare despre natura speculațiilor, însă a dat de înțeles că va reveni cu detalii după ce situația va fi clarificată. Până în acest moment, nici ea și nici Adi Sînă nu au confirmat existența unor probleme în căsnicia lor.

În lipsa unei declarații oficiale care să confirme zvonurile, informațiile apărute în mediul online rămân la nivel de presupuneri. Deocamdată, singura certitudine este reacția fermă a Ancăi Serea, care a catalogat întregul subiect drept unul „aberant”.

Kelly Osbourne, transformare incredibilă după ce apropiații s-au temut că o vor pierde. Imaginile care i-au uimit pe fan...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce i-a putut dezvălui Sorin Grindeanu lui Gigi Becali, după ce Guvernul Veștea a picat: „Nu-mi vine să cred” Ce i-a putut dezvălui Sorin Grindeanu lui Gigi Becali, după ce Guvernul Veștea a picat: „Nu-mi vine să cred”
Observatornews.ro Satul din România unde o casă cu teren de 760 mp se vinde cu mai puţin de 10.000 de euro Satul din România unde o casă cu teren de 760 mp se vinde cu mai puţin de 10.000 de euro
Antena 3 Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători
SpyNews Denisa Drăgan a dat-o afară pe bona fiicei ei! Ce mare secret îi ascunsese și cum i-a pus în pericol viața copilei Denisa Drăgan a dat-o afară pe bona fiicei ei! Ce mare secret îi ascunsese și cum i-a pus în pericol viața copilei
Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Kelly Osbourne, transformare incredibilă după ce apropiații s-au temut că o vor pierde. Imaginile care i-au uimit pe fani
Kelly Osbourne, transformare incredibilă după ce apropiații s-au temut că o vor pierde. Imaginile care i-au uimit...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Căsnicia Ancăi Serea a fost din nou luată sub lupă de către internauți. Ce au observat aceștia în mediul online
Căsnicia Ancăi Serea a fost din nou luată sub lupă de către internauți. Ce au observat aceștia în mediul online
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
Nicușor Dan va încredința mandatul de premier PSD! Este luat în calcul și Alexandru Rogobete!
Nicușor Dan va încredința mandatul de premier PSD! Este luat în calcul și Alexandru Rogobete! BZI
Liderul AUR, atacat de propria „galerie”: „Ai lăsat pe capul românilor useriștii și pe Bolojan”
Liderul AUR, atacat de propria „galerie”: „Ai lăsat pe capul românilor useriștii și pe Bolojan” Jurnalul
Cornel Luchian, dezvăluiri emoționante despre momentul în care a fost în comă: Singurul lucru care mă ține aici sunt copiii
Cornel Luchian, dezvăluiri emoționante despre momentul în care a fost în comă: Singurul lucru care mă ține... Kudika
Rugaciunea pe care orice elev sa o rosteasca inainte de Evaluarea Nationala la Matematica. E grabic ajutatoare
Rugaciunea pe care orice elev sa o rosteasca inainte de Evaluarea Nationala la Matematica. E grabic ajutatoare Redactia.ro
Cel mai dorit colegiu de către elevii de 10 ai României. 10 candidaţi pe un loc la admitere
Cel mai dorit colegiu de către elevii de 10 ai României. 10 candidaţi pe un loc la admitere Observator
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x