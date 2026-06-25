Anca Serea a făcut primele declarații legate de faptul că ar divorța. Ce a declarat vedeta.

Reacția Ancăi Serea după ce s-a spus că ar divorța de Adi Sînă: „Revin cu lămuriri” | facebook/instagram

Anca Serea a reacționat după ce în mediul online au apărut zvonuri potrivit cărora relația sa cu Adi Sînă ar fi ajuns la final.

Reacția Ancăi Serea după ce s-a spus că ar divorța de Adi Sînă: „Revin cu lămuriri”

Speculațiile au luat amploare în ultimele zile, după ce mai mulți internauți au analizat activitatea celor doi pe rețelele de socializare și au ajuns la concluzia că ceva s-ar fi schimbat între ei.

Totul a pornit de la observațiile făcute de fani, care au remarcat că artistul și soția sa nu mai publică atât de des fotografii împreună, așa cum obișnuiau în trecut. În plus, un alt detaliu care a atras atenția a fost faptul că Anca Serea nu l-ar mai urmări pe Adi Sînă pe una dintre platformele de socializare. Aceste aspecte au fost suficiente pentru a alimenta discuțiile și pentru a genera numeroase comentarii, arată acest site.

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Pe rețelele sociale au apărut rapid păreri dintre cele mai diverse. În timp ce unii și-au exprimat regretul la gândul că familia lor s-ar putea confrunta cu probleme, alții au readus în atenție zvonuri mai vechi care au circulat de-a lungul anilor în spațiul online. Cu toate acestea, niciuna dintre afirmațiile făcute de utilizatori nu a fost susținută de dovezi concrete.

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Pe măsură ce subiectul a fost preluat de publicațiile mondene, Anca Serea a decis să transmită un mesaj urmăritorilor săi. Fosta prezentatoare TV a publicat un videoclip pe Instagram, în care a lăsat să se înțeleagă că informațiile apărute nu reflectă realitatea și că intenționează să clarifice situația.

„Revin cu lămuriri legate de un subiect aberant”, a scris aceasta în dreptul filmării postate la secțiunea Story.

Ce a spus Anca Serea

Vizibil deranjată de amploarea pe care au luat-o zvonurile, vedeta a mărturisit că a primit numeroase apeluri și mesaje încă de la primele ore ale dimineții. Ea a criticat modul în care au fost tratate informațiile și a transmis că își dorește mai multă responsabilitate din partea celor care aleg să publice astfel de subiecte.

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Anca Serea nu a oferit atunci explicații suplimentare despre natura speculațiilor, însă a dat de înțeles că va reveni cu detalii după ce situația va fi clarificată. Până în acest moment, nici ea și nici Adi Sînă nu au confirmat existența unor probleme în căsnicia lor.

În lipsa unei declarații oficiale care să confirme zvonurile, informațiile apărute în mediul online rămân la nivel de presupuneri. Deocamdată, singura certitudine este reacția fermă a Ancăi Serea, care a catalogat întregul subiect drept unul „aberant”.