Ahmed Saber deschide scorul după o serie de erori în defensiva iraniană (min. 5) | Egipt - Iran

Leandro Trossard deschide scorul cu un șut din apropierea porții, după un corner (min. 28) |...

Sambata, 27.06.2026, 06:00

Kevin Pina profită de o eroare a lui Al Owais, dar șutează mult peste poartă | Capul Verde -...

Sambata, 27.06.2026, 04:00

Ocazie Capul Verde! João Paulo Fernandes centrează periculos, apoi reia cu capul peste poartă...

Sambata, 27.06.2026, 04:00

GOOOL Spania! Alex Baena înscrie de la distanță, după o eroare uriașă a lui Muslera (min....

Sambata, 27.06.2026, 03:00

Penalty ratat! Mike Maignan îl oprește pe Jorgen Strand Larsen | Norvegia - Franța

Vineri, 26.06.2026, 23:50

Iliman Ndiaye marchează spectaculos de la marginea careului (min. 82) | Senegal - Irak

Vineri, 26.06.2026, 23:50

Sadio Mane reia din careu după centrarea lui Mbaye, dar nu nimerește poarta | Senegal - Irak

Vineri, 26.06.2026, 22:45

Ousmane Dembele reușește dubla cu o nouă execuție de excepție (min. 20) | Norvegia - Franța

Vineri, 26.06.2026, 22:30

Ousmane Dembele înscrie spectaculos după pasa lui Kylian Mbappe (min. 7) | Norvegia - Franța

Vineri, 26.06.2026, 22:15

Abdoulaye Seck deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 4) | Senegal - Irak

Vineri, 26.06.2026, 22:05

Ayhan aduce prima victorie naționalei sale (min. 90+8)| Turcia - SUA

Vineri, 26.06.2026, 07:00

Arda Guler restabilește egalitatea (min. 10) | Turcia - SUA

Vineri, 26.06.2026, 05:30