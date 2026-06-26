Abdoulaye Seck deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 4) | Senegal - Irak

Sadio Mane reia din careu după centrarea lui Mbaye, dar nu nimerește poarta | Senegal - Irak

Vineri, 26.06.2026, 22:45

Ousmane Dembele reușește dubla cu o nouă execuție de excepție (min. 20) | Norvegia - Franța

Vineri, 26.06.2026, 22:30

Ousmane Dembele înscrie spectaculos după pasa lui Kylian Mbappe (min. 7) | Norvegia - Franța

Vineri, 26.06.2026, 22:15

Ayhan aduce prima victorie naționalei sale (min. 90+8)| Turcia - SUA

Vineri, 26.06.2026, 07:00

Arda Guler restabilește egalitatea (min. 10) | Turcia - SUA

Vineri, 26.06.2026, 05:30

Trusty îl învinge pe Cakir cu un șut puternic (min. 2) | Turcia - SUA

Vineri, 26.06.2026, 05:15

Van Hecke a înscris cu capul în urma unui corner (min. 62)| Tunisia - Olanda

Vineri, 26.06.2026, 03:20

Nakamura trimite un șut la colțul lung, dar Zetterstrom respinge în corner (min. 45) | Japonia...

Vineri, 26.06.2026, 03:00

Maeda a pătruns în careu și l-a învins pe Zetterstrom (min. 56)| Japonia - Suedia

Vineri, 26.06.2026, 03:00

Elanga egalează cu un șut în diagonală de la marginea careului (min. 62)| Japonia - Suedia

Vineri, 26.06.2026, 03:00

Răsturnare de situație! Germania pierde penalty-ul după intervenția VAR | Ecuador - Germania

Vineri, 26.06.2026, 00:00

GOL! Nicolas Pepe finalizează perfect și dublează avantajul (min. 64) | Curacao - Coasta de...

Vineri, 26.06.2026, 00:00