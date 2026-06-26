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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Abdoulaye Seck deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 4) | Senegal - Irak

Abdoulaye Seck deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 4) | Senegal - Irak

Vineri, 26.06.2026, 22:05
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Sadio Mane reia din careu după centrarea lui Mbaye, dar nu nimerește poarta | Senegal - Irak

Sadio Mane reia din careu după centrarea lui Mbaye, dar nu nimerește poarta | Senegal - Irak

Vineri, 26.06.2026, 22:45 Ousmane Dembele reușește dubla cu o nouă execuție de excepție (min. 20) | Norvegia - Franța

Ousmane Dembele reușește dubla cu o nouă execuție de excepție (min. 20) | Norvegia - Franța

Vineri, 26.06.2026, 22:30 Ousmane Dembele înscrie spectaculos după pasa lui Kylian Mbappe (min. 7) | Norvegia - Franța

Ousmane Dembele înscrie spectaculos după pasa lui Kylian Mbappe (min. 7) | Norvegia - Franța

Vineri, 26.06.2026, 22:15 ”Se calcă pe cadavre!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Se calcă pe cadavre!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Vineri, 26.06.2026, 19:01 Furnicuțele 2026. Karmen Minune, despre compromisuri și regrete, mariaj și discriminare: „A pus câinele pe mine!”

Furnicuțele 2026. Karmen Minune, despre compromisuri și regrete, mariaj și discriminare: „A pus câinele pe mine!”

Logo show Vineri, 26.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Karmen Minune și Olga Barcari, joc de forță. Cine a lovit mai tare

Furnicuțele 2026. Karmen Minune și Olga Barcari, joc de forță. Cine a lovit mai tare

Logo show Vineri, 26.06.2026, 18:45 Furnicuțele 2026. Momentul în care Adrian Minune a plâns în hohote: „Nu mă mai opream!”

Furnicuțele 2026. Momentul în care Adrian Minune a plâns în hohote: „Nu mă mai opream!”

Logo show Vineri, 26.06.2026, 18:38 Furnicuțele 2026. Amintiri și confesiuni din familia lui Karmen Minune

Furnicuțele 2026. Amintiri și confesiuni din familia lui Karmen Minune

Logo show Vineri, 26.06.2026, 18:20 Furnicuțele 2026. Karmen Minune, dezvăluiri despre momentul în care a fugit de acasă

Furnicuțele 2026. Karmen Minune, dezvăluiri despre momentul în care a fugit de acasă

Logo show Vineri, 26.06.2026, 17:40 Furnicuțele 2026. Karmen Minune, în lacrimi când a vorbit despre copilăria ei: ”Nu știu cum e să ai un tată 100% prezent”

Furnicuțele 2026. Karmen Minune, în lacrimi când a vorbit despre copilăria ei: ”Nu știu cum e să ai un tată 100% prezent”

Logo show Vineri, 26.06.2026, 17:20 Mireasa sezonul 13. Cine sunt cei 3 băieți care intră în cursa de eliminare

Mireasa sezonul 13. Cine sunt cei 3 băieți care intră în cursa de eliminare

Logo show Vineri, 26.06.2026, 16:00 Mireasa sezonul 13. Roxana și Raluca, în cursa spre eliminare. Cine a plecat acasă

Mireasa sezonul 13. Roxana și Raluca, în cursa spre eliminare. Cine a plecat acasă

Logo show Vineri, 26.06.2026, 15:46
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