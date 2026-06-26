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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Sadio Mane reia din careu după centrarea lui Mbaye, dar nu nimerește poarta | Senegal - Irak
Sadio Mane reia din careu după centrarea lui Mbaye, dar nu nimerește poarta | Senegal - Irak
Vineri, 26.06.2026, 22:45
Ousmane Dembele reușește dubla cu o nouă execuție de excepție (min. 20) | Norvegia - Franța
Vineri, 26.06.2026, 22:30
Ousmane Dembele înscrie spectaculos după pasa lui Kylian Mbappe (min. 7) | Norvegia - Franța
Vineri, 26.06.2026, 22:15
Abdoulaye Seck deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 4) | Senegal - Irak
Vineri, 26.06.2026, 22:05
Ayhan aduce prima victorie naționalei sale (min. 90+8)| Turcia - SUA
Vineri, 26.06.2026, 07:00
Arda Guler restabilește egalitatea (min. 10) | Turcia - SUA
Vineri, 26.06.2026, 05:30
Trusty îl învinge pe Cakir cu un șut puternic (min. 2) | Turcia - SUA
Vineri, 26.06.2026, 05:15
Van Hecke a înscris cu capul în urma unui corner (min. 62)| Tunisia - Olanda
Vineri, 26.06.2026, 03:20
Nakamura trimite un șut la colțul lung, dar Zetterstrom respinge în corner (min. 45) | Japonia...
Vineri, 26.06.2026, 03:00
Maeda a pătruns în careu și l-a învins pe Zetterstrom (min. 56)| Japonia - Suedia
Vineri, 26.06.2026, 03:00
Elanga egalează cu un șut în diagonală de la marginea careului (min. 62)| Japonia - Suedia
Vineri, 26.06.2026, 03:00
Răsturnare de situație! Germania pierde penalty-ul după intervenția VAR | Ecuador - Germania
Vineri, 26.06.2026, 00:00
GOL! Nicolas Pepe finalizează perfect și dublează avantajul (min. 64) | Curacao - Coasta de...
Vineri, 26.06.2026, 00:00
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Ousmane Dembele reușește dubla cu o nouă execuție de excepție (min. 20) | Norvegia - Franța
Vineri, 26.06.2026, 22:30
Ousmane Dembele înscrie spectaculos după pasa lui Kylian Mbappe (min. 7) | Norvegia - Franța
Vineri, 26.06.2026, 22:15
Abdoulaye Seck deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 4) | Senegal - Irak
Vineri, 26.06.2026, 22:05
”Se calcă pe cadavre!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Vineri, 26.06.2026, 19:01
Furnicuțele 2026. Karmen Minune, despre compromisuri și regrete, mariaj și discriminare: „A pus câinele pe mine!”
Vineri, 26.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Karmen Minune și Olga Barcari, joc de forță. Cine a lovit mai tare
Vineri, 26.06.2026, 18:45
Furnicuțele 2026. Momentul în care Adrian Minune a plâns în hohote: „Nu mă mai opream!”
Vineri, 26.06.2026, 18:38
Furnicuțele 2026. Amintiri și confesiuni din familia lui Karmen Minune
Vineri, 26.06.2026, 18:20
Furnicuțele 2026. Karmen Minune, dezvăluiri despre momentul în care a fugit de acasă
Vineri, 26.06.2026, 17:40
Furnicuțele 2026. Karmen Minune, în lacrimi când a vorbit despre copilăria ei: ”Nu știu cum e să ai un tată 100% prezent”
Vineri, 26.06.2026, 17:20
Mireasa sezonul 13. Cine sunt cei 3 băieți care intră în cursa de eliminare
Vineri, 26.06.2026, 16:00
Mireasa sezonul 13. Roxana și Raluca, în cursa spre eliminare. Cine a plecat acasă
Vineri, 26.06.2026, 15:46
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26 iun
Sadio Mane reia din careu după centrarea lui Mbaye, dar nu nimerește poarta | Senegal - Irak
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Horoscop weekend 27 - 28 iunie 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică
22:30
26 iun
Ousmane Dembele reușește dubla cu o nouă execuție de excepție (min. 20) | Norvegia - Franța
22:15
26 iun
Ousmane Dembele înscrie spectaculos după pasa lui Kylian Mbappe (min. 7) | Norvegia - Franța
22:05
26 iun
Abdoulaye Seck deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 4) | Senegal - Irak
20:15
26 iun
„Furnicuțele”, invitată Karmen. Ce sentimente are față de fostul soț și tatăl fiicei sale
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