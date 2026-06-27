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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Kevin Pina profită de o eroare a lui Al Owais, dar șutează mult peste poartă | Capul Verde - Arabia Saudită
Kevin Pina profită de o eroare a lui Al Owais, dar șutează mult peste poartă | Capul Verde - Arabia Saudită
Sambata, 27.06.2026, 04:00
Ocazie Capul Verde! João Paulo Fernandes centrează periculos, apoi reia cu capul peste poartă...
Sambata, 27.06.2026, 04:00
GOOOL Spania! Alex Baena înscrie de la distanță, după o eroare uriașă a lui Muslera (min....
Sambata, 27.06.2026, 03:00
Penalty ratat! Mike Maignan îl oprește pe Jorgen Strand Larsen | Norvegia - Franța
Vineri, 26.06.2026, 23:50
Iliman Ndiaye marchează spectaculos de la marginea careului (min. 82) | Senegal - Irak
Vineri, 26.06.2026, 23:50
Sadio Mane reia din careu după centrarea lui Mbaye, dar nu nimerește poarta | Senegal - Irak
Vineri, 26.06.2026, 22:45
Ousmane Dembele reușește dubla cu o nouă execuție de excepție (min. 20) | Norvegia - Franța
Vineri, 26.06.2026, 22:30
Ousmane Dembele înscrie spectaculos după pasa lui Kylian Mbappe (min. 7) | Norvegia - Franța
Vineri, 26.06.2026, 22:15
Abdoulaye Seck deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 4) | Senegal - Irak
Vineri, 26.06.2026, 22:05
Ayhan aduce prima victorie naționalei sale (min. 90+8)| Turcia - SUA
Vineri, 26.06.2026, 07:00
Arda Guler restabilește egalitatea (min. 10) | Turcia - SUA
Vineri, 26.06.2026, 05:30
Trusty îl învinge pe Cakir cu un șut puternic (min. 2) | Turcia - SUA
Vineri, 26.06.2026, 05:15
Van Hecke a înscris cu capul în urma unui corner (min. 62)| Tunisia - Olanda
Vineri, 26.06.2026, 03:20
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Ocazie Capul Verde! João Paulo Fernandes centrează periculos, apoi reia cu capul peste poartă | Capul Verde - Arabia Saudită
Sambata, 27.06.2026, 04:00
GOOOL Spania! Alex Baena înscrie de la distanță, după o eroare uriașă a lui Muslera (min. 41) | Uruguay - Spania
Sambata, 27.06.2026, 03:00
Iliman Ndiaye marchează spectaculos de la marginea careului (min. 82) | Senegal - Irak
Vineri, 26.06.2026, 23:50
Penalty ratat! Mike Maignan îl oprește pe Jorgen Strand Larsen | Norvegia - Franța
Vineri, 26.06.2026, 23:50
Sadio Mane reia din careu după centrarea lui Mbaye, dar nu nimerește poarta | Senegal - Irak
Vineri, 26.06.2026, 22:45
Ousmane Dembele reușește dubla cu o nouă execuție de excepție (min. 20) | Norvegia - Franța
Vineri, 26.06.2026, 22:30
Ousmane Dembele înscrie spectaculos după pasa lui Kylian Mbappe (min. 7) | Norvegia - Franța
Vineri, 26.06.2026, 22:15
Abdoulaye Seck deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 4) | Senegal - Irak
Vineri, 26.06.2026, 22:05
”Se calcă pe cadavre!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Vineri, 26.06.2026, 19:01
Furnicuțele 2026. Karmen Minune, despre compromisuri și regrete, mariaj și discriminare: „A pus câinele pe mine!”
Vineri, 26.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Karmen Minune și Olga Barcari, joc de forță. Cine a lovit mai tare
Vineri, 26.06.2026, 18:45
Furnicuțele 2026. Momentul în care Adrian Minune a plâns în hohote: „Nu mă mai opream!”
Vineri, 26.06.2026, 18:38
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04:00
Kevin Pina profită de o eroare a lui Al Owais, dar șutează mult peste poartă | Capul Verde - Arabia Saudită
04:00
Ocazie Capul Verde! João Paulo Fernandes centrează periculos, apoi reia cu capul peste poartă | Capul Verde - Arabia Saudită
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GOOOL Spania! Alex Baena înscrie de la distanță, după o eroare uriașă a lui Muslera (min. 41) | Uruguay - Spania
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Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby
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Penalty ratat! Mike Maignan îl oprește pe Jorgen Strand Larsen | Norvegia - Franța
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