Imagini rare cu Kim, fiica Nicoletei Luciu. Tânăra a devenit model la doar 14 ani

Kim Csergo, fiica Nicoletei Luciu și a lui Zsolt Csergo, a impresionat la doar 14 ani pe podiumul unei prezentări de modă. Imaginile publicate de vedetă au atras rapid atenția internauților.

Kim Csergo, fiica Nicoletei Luciu și a lui Zsolt Csergo, a impresionat la doar 14 ani pe podiumul unei prezentări de modă. Imaginile publicate de vedetă au atras rapid atenția internauților. | Hepta

Nicoleta Luciu are toate motivele să fie mândră de fiica sa. Kim Csergo, fiica vedetei și a lui Zsolt Csergo, a făcut primii pași în lumea modei la doar 14 ani și a atras imediat atenția prin eleganța și naturalețea sa.

Imagini rare cu Kim, fiica Nicoletei Luciu

Recent, adolescenta a participat la o prezentare de modă, unde a defilat pe podium într-o ținută spectaculoasă, iar imaginile au fost distribuite chiar de mama sa pe rețelele de socializare. Fotografiile au stârnit numeroase reacții pozitive din partea fanilor, care au remarcat asemănarea dintre Kim și celebra sa mamă.

Se spune că „așchia nu sare departe de trunchi”, iar acest lucru pare să fie valabil și în cazul familiei Luciu-Csergo. Kim moștenește nu doar frumusețea Nicoletei Luciu, ci și eleganța și prezența scenică care au consacrat-o pe vedetă în urmă cu ani buni.

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Foarte activă în mediul online, Nicoleta Luciu obișnuiește să păstreze legătura cu admiratorii săi prin postări și transmisiuni live. De această dată, vedeta și-a surprins comunitatea virtuală prezentând-o pe fiica sa într-o ipostază inedită. Kim a urcat pe podium și a demonstrat că are toate calitățile necesare pentru a face față lumii modei.

Pentru eveniment, adolescenta a purtat o ținută creată special pentru ea, dintr-o colecție semnată de un designer român. Apariția sa a fost una rafinată și a îmbinat perfect eleganța cu accentele retro. Kim a ales să poarte o eșarfă albă pe cap, accesoriu care a completat armonios întreaga ținută.

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Tânăra a devenit model la doar 14 ani

De asemenea, tânăra a îmbrăcat o fustă lungă albă, decorată cu buline negre discrete, care i-a conferit un aer sofisticat și feminin. În picioare a purtat o pereche de sandale negre cu toc, ce i-au pus în evidență silueta și statura. Machiajul a fost unul natural și delicat, accentuându-i trăsăturile fără a încărca imaginea de ansamblu.

Prezența sa pe podium nu a trecut neobservată. Kim a defilat cu încredere și eleganță, demonstrând că se simte confortabil în fața publicului și a camerelor de filmat. Mulți dintre cei care au văzut imaginile au remarcat faptul că adolescenta are potențialul de a urma o carieră de succes în modeling.

Fotografiile publicate de Nicoleta Luciu s-au răspândit rapid în mediul online, iar internauții au lăudat frumusețea și naturalețea tinerei. Comentariile au fost pline de aprecieri, mulți considerând că Kim este una dintre cele mai frumoase apariții din noua generație de copii ai vedetelor din România.

Deși este încă foarte tânără, Kim Csergo pare să își construiască deja propriul drum și să își contureze o identitate aparte. Rămâne de văzut dacă va alege să urmeze o carieră în modă, însă debutul său pe podium demonstrează că are toate șansele să se remarce în acest domeniu.

Imaginile rare cu adolescenta au cucerit publicul și au confirmat încă o dată că talentul, eleganța și frumusețea se regăsesc din plin în familia Nicoletei Luciu.